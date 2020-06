El pasado lunes, el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) a través de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias (DIEA), dio a conocer los resultados de la encuesta de arroz 2020, en ese sentido, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) Alfredo Lago, dialogó con Actualidad Agropecuaria indicando que desde la ACA si bien no hay discordancia, no coinciden las variables que están en el resultado de la encuesta. Mencionó primeramente el área de siembra, que, en el resultado presentado “está sobreestimada”, alrededor de «7 mil hectáreas más de las que entendemos que se sembraron y cosecharon en el país”.

Lago dijo que para elaborar este resultado, desde el MGAP se comunican con los productores que han sido relevados en años anteriores, y por lo tanto expresa la situación de esos productores que mantienen o continúan en la actividad. Agregó que la conformación de estos datos pierde los productores que salieron de la actividad y solamente tiene en cuenta entendemos nosotros en base a un número de años anteriores en base a lo que ha ocurrido en cada uno de los que se han mantenido en actividad, entonces está faltando todo el componente de productores que lamentablemente no han podido cultivar este año.

»Seguramente tenemos que trabajar en esta diferencia porque es la primera vez que surge una diferencia importante en el resultado de DIEA con la realidad que entendemos nosotros».

En ese sentido, explicó que ésta es una de las variables que después inciden en la producción total porque a menor área, por más que multiplicamos por una productividad que sí es buena y que ahí las diferencias no son tan marcadas, estamos hablando que después el resultado total del volumen producido, es sensiblemente menor al que manejamos nosotros que obviamente que lo llevamos en común acuerdo con los molinos arroceros.

Lago recordó que éste es el segundo mejor registro de la historia, el MGAP habla de 8.620 kilogramos por hectárea y ACA las tiene cuantificada en 8.550 kilogramos por hectárea, es decir que no hay una diferencia importante; estamos hablando de 70 kilos por hectárea.

Alfredo Lago destacó que este fue un buen año para el arroz en lo productivo, más allá de un inicio de zafra un poco adverso en cuanto al clima, pero después el verano vino muy bien, fue un marzo muy bueno en el cual aquellas siembras tardías pudieron capitalizar un muy buen nivel de rendimientos.

El presidente de la ACA resaltó que el MGAP estimó 1.209.031 toneladas y desde la ACA se estima en 1.140.000 toneladas, de manera que la diferencia es notoria, repercute en la economía nacional estimándose que equivalen a dos barcos de exportación.

En cuanto a la cantidad de productores que han dejado la actividad este año, indicó que desde la ACA llevan cuantificados a aquellos que participan en cada una de las zafras, y el número está avalado por declaraciones juradas. En este sentido informó que se han perdido casi 50 productores de una zafra a la otra, más de un 10% en un año.

“Es algo que nos ha preocupado muchísimo y esperemos que puedan reenganchar en la actividad lo antes posible porque aquí estamos hablando de productores que en su gran mayoría son productores familiares que están dedicados al sector como única actividad”.

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE PERDIÓ UN 30% DEL ÁREA CULTIVADA

Históricamente, como en cualquier rubro, hubo una renovación de productores, pero lamentablemente eso no se dio en el sector arrocero. Los productores que salieron no fueron absorbidos por otros y por tanto el efecto fue negativo en las economías regionales donde el sector esta ocupando áreas de cultivo.

En relación al área de siembra, la pérdida de superficie fue de un 10% en el último año, cuyos efectos fueron minimizados por una mejoría del 5 % de productividad en esta zafra. «Lamentablemente el impacto general total resulta de que a mayor superficie explotada, más gente involucrada se va a tener en el proceso».

Lago se refirió además a la pérdida de área cultivada en los últimos años, y en este sentido indicó que en los últimos siete años se ha perdido un 30% del área; prácticamente un tercio del total.

ARBITRAJE ZAFRA 2018/19

Al no concretarse un acuerdo entre la gremial de productores y la industria, se acordó la designación de los árbitros que deberán actuar para dilucidar el precio del arroz de la zafra 2018/19. En ese sentido, se esta próximo a comenzar el mismo señaló Lago, «estamos en la previa de comenzar el arbitraje, el cual ACA ya tiene designado el árbitro y estamos a la espera de que los molinos haga lo propio y en los próximos días comenzará el proceso para poder cuantificar en un plazo de 45 – 60 días saber cual es el precio final de la zafra».