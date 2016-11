Asociación Agropecuaria Dolores.

La Asociación Agropecuaria de Dolores (AAD), rechazó las medidas tomadas por las agremiaciones de transporte de carga asociadas a la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) y Asociación de Transportista de Carga del Uruguay (ATCU), de paralizar el transporte de la cosecha de invierno en plena zafra.

La gremial rural entiende que este tipo de medidas no hace más que perjudicar al productor agropecuario, deteriorando los magros o deficitarios ingresos que le reportan los cultivos de invierno, que “son realizados muchas veces para cumplir con los planes de uso de suelos”.

Las gremiales del transporte de carga habían resuelto el pasado jueves dejar de levantar las cosechas de los cultivos de invierno y seguramente habrían de impedirá que otras empresas –que no integran la gremial– puedan cumplir esa tarea.

Los productores de la AAD expresaron en un comunicado emitido este viernes que fueron aludidos el pasado jueves “en una nota de la gremial del transporte, por no estar participando de las negociaciones”.

NEGOCIACIÓN

Opinaron que lamentablemente ninguna de las partes que negocian las tarifas “nos han invitado a la negociación, pero nos disgusta ser incorporados cuando se produce el conflicto y además no nos parece adecuado negociar en el ámbito de la presión que genera un paro en plena cosecha”.

La gremial rural considera que “se da la paradoja que quien paga, no negocia la tarifa y resulta ser el principal perjudicado”. Subraya en ese sentido que, “es nuestro interés, que para las zafras venideras, seamos parte desde el inicio de las negociaciones, generando alternativas sustentables para todos”.

BUSCAR ALTERNATIVAS

Los productores afirman que pueden buscar alternativas internas para el manejo de “nuestros granos, pero actitudes como estas no colaboran para nada con el Uruguay productivo que todos queremos, sino que generan más enfrentamientos entre los actores de la cadena productiva, incrementando aún más ya el pesado costo de producir en Uruguay”.

La gremial de Dolores expresa finalmente que las puertas de la institución “están abiertas para el diálogo fecundo, pero no para apoyar medidas que afecten la producción nacional”.

Fuente: El Observador