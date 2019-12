Remataron Enrique e Ignacio Beriau

Tal como estaba previsto, en la tarde ayer el escritorio Enrique Beriau realizó la última feria del año en el local Palomas donde fue acompañado de un muy buen marco de público, logrando la dispersión del 100% de la oferta presentada tanto de lanares como de vacunos.

Si bien fue un remate largo, debido al volumen de la oferta y la cantidad de lotes, la venta fue ágil y dinámica y se lograron buenos valores, muchos de ellos sin variación respecto al remate anterior.

El martillero Enrique Beriau reflexionó que fue un remate muy bueno, teniendo en cuenta que es un momento de total incertidumbre, con los frigoríficos con la capacidad de faena colmada, faenando 50 mil cabezas por semana, donde además se ha vendido mucho ganado por pantalla y sumado a ello la gente está con la incertidumbre de la baja del ganado gordo “que no se sabe si como vino la suba para quedarse, no se sabe si esta baja vino para quedarse”, entonces “en medio de eso vender todo y bien, nos deja muy satisfechos”.

Beriau consideró que se vendieron muy bien los lanares así como la vaca de invernada, las vaquillonas y los novillitos nuevos, que, encontraron valores similares al remate pasado. No obstante indicó que lo que sí tuvo un ajuste respecto al remate anterior, fue la vaca gorda.

El rematador dijo que tanto él como Ignacio quedaron muy contentos y agradecidos a quienes vendieron así como a quienes compraron ayer, durante todo el año y quienes los han apoyado desde el año 95 en el local Palomas. “Les deseamos Felices Fiestas y que el 2020 sea mejor que el 2019”.

VALORES

En cuanto a los lanares, los corderos pesados hicieron entre 62 y 68 dólares, las corderas se pagaron entre 40 y 54 dólares, los borregos entre 59 y 75 dólares, las ovejas gordas 60 dólares, las ovejas para el campo entre 30, 40 y 50 dólares, los capones entre 58, 60, 68 y hasta 115 dólares, los torunos 30 dólares, y los borregos Merilin entre 250 y 300 dólares.

Las vacas gordas hicieron un máximo de 800 dólares, y los demás valores oscilaron entre 650, 680 y 700 dólares, las vaquillonas gordas se pagaron entre 560, 640 y 680 dólares.

Las vacas adelantadas se pagaron desde 600, hasta 650 dólares, las vacas de invernar entre 490, 500, hasta 600 dólares, con varios valores intermedios. Los novillos grandes hicieron un máximo de 1.120 y los demás entre 700 y 870 dólares, los de 2 a 3 entre 570, 600, 620 y los de 1 a 2 entre 490, 510 y 540 dólares.

Los terneros se pagaron entre 445 y 492 dólares, las piezas de cría entre 350 y 400 dólares, las terneras de sobre año entre 350 y 420 dólares, y las vaquillonas entre 460 hasta 520 dólares.