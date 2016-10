Camilo Pascual Monetta Mandarín (41) es Maestro Técnico en Electrónica y lleva más de una década dedicado a la docencia en UTU y ha publicado un libro Organización del Computador ante la necesidad de proporcionar material de apoyo a su alumnado. Con respecto a la situación de la realidad educativa actual sostiene:

“Tenemos docentes de mutiempleo, repartidos en diversos centros educativos del medio. Todos estos factores y alguno más hacen a la calidad educativa. Hoy en día se pone al docente como el único responsable de los resultados educativos, de la deserción, de la repetición, pero nos olvidamos de los demás actores. Es más fácil criticar al docente, porque es el que da la cara día a día, las otras autoridades no aparecen”.

¿Por qué eligió el camino de la docencia y no otro?

“Cuando cursaba la carrera, era de observar mucho a los docentes en como llevaban adelante su clase, más allá que en ese tiempo no me imaginaba en este rol. Fueron muchos profesores de la carrera que dejaron su impronta personal, tales como Juan Acuña, Germán Solaro, Miguez, Brioso, y recuerdo por la manera simple de explicar lo difícil a Mario Pizonero, un docente de UTN Concordia. Luego de recibirme trabajé unos años en la parte técnica y un día uno de mis exprofesores (Juan Acuña) me comunica de un llamado en UTU y fue allí donde presente carpeta. Una vez en la docencia decidí hacer el profesorado. Es una carrera que te deja muchas satisfacciones personales”.

- Desde su experiencia- ¿Cómo describe al paradigma educativo actual?

“Comparado con mi tiempo de alumno, las cosas que han cambiado y no todas ellas para bien. En mi época de estudiante existía un respeto hacia el docente como persona y su sabiduría. Hoy por hoy eso no se nota tanto. Para que esto haya cambiado sucedieron muchas cosas, cambios en la estructura y funcionamiento de la familia, cambios en la forma de gestionar los centros educativos y en algunos casos alumnos que asisten a cursos sin tener definida una vocación, entre otras cosas. Hoy por hoy el docente no es tan respetado ni por los alumnos ni por los padres de los mismos.

- Hablemos del libro que publicó recientemente …

“El libro llamado Organización del Computador, nace como una necesidad personal de escribir material de apoyo a mis alumnos de electrónica y de informática. Es un texto que intenta ser sencillo y lo guía a el alumno hasta temas más complejos. Conté con la colaboración de Rodrigo Texeira para la revisión del texto y hoy está siendo estudiado por la inspección de electrónica de UTU. Cuando logre la aprobación de UTU, que el libro sea declarado como referencia bibliográfica para los cursos técnicos de electrónica e informática, lo publicaré. Este año comencé a escribir el segundo libro que aún está lejos de ver el final”.

- ¿Qué características tiene el rol docente en esta nueva era?

“El docente hoy por hoy en muchos casos es una contención ante situaciones que antes eran resueltas o contenidas en el hogar, ahora se filtran en el aula. En este nuevo rol muchas veces los docentes se ven desbordados por tener que afrontar nuevas situaciones que muchas veces no estamos preparados. Problemáticas de violencia cada vez más frecuentes, y alumnos con problemas de droga son problemáticas para las cuales hoy están presentes pero no estamos todos preparados, creo que el rol del docente se amplía cada vez más, incorporando no sólo el deber del conocimiento disciplinar sino otros factores mencionados”.

-¿Por qué se da el ausentismo estudiantil?

“Son diversos factores que influyen en el ausentismo, es multicausal. Por mencionar algunos, podemos decir que los jóvenes muchas veces no tienen clara su vocación y se inscriben a un curso para ver si les gusta, una vez en el se dan cuenta que no es de su interés y abandonan. Tenemos situaciones en que el ausentismo se debe a razones laborales, se ve más en los cursos nocturnos. El embarazo adolescente es algo a considerar cada vez más y es factor de abandono de los cursos. Hilando más fino podemos decir que tenemos instituciones muchas veces poco atractivas desde el aspecto edilicio y en algunos casos con ofertas educativas que no son acompañadas con las herramientas tecnológicas para desarrollarse.

-¿Qué desafíos se plantea usted en esta etapa de su vida como docente y a modo personal?

“El mayor desafío que seguirá vigente hasta el último día como docente, enseñar y que esas enseñanzas puedan ser aplicadas en la vida laboral de mis alumnos. Mejorar todos los aspectos posibles para crecer como docente e ir mejorando. Continuar con la curiosidad para investigar nuevos temas y tener una formación continua ya que la tecnología sigue avanzando. Hace poco culminé la maestría en educación , hoy me planteo otros objetivos de aprendizaje, ya que ellos darán sus frutos dentro y fuera del aula. Quisiera escribir otros libros enfocados a la temática que desarrollo en UTU. Este año comencé a escribir mi segundo libro dedicado a informática aplicada a la carrera de ingeniería tecnológica, creo que me llevara un año o un año y medio en terminarlo. Ahora, recientemente fui becado OEA para realizar una Maestría en Electrónica Industrial y Automatismos, siendo el único de Uruguay”.

-¿Por qué la demanda a realizar los cursos de UTU es creciente?

“Considero que UTU es diferente a los restantes centros educativos. Cuando se es adolescente y se concurre al liceo se tiene un panorama menor de las utilidad de las materias que se imparten. En cambio cursando un bachillerato tecnológico de UTU o un curso técnico el panorama es otro, ya que el alumno cursa y va aplicando el conocimiento técnico adquirido en el taller y materias como matemática y física son aplicables, no es algo abstracto. En UTU se trabaja mucho con proyectos y es allí donde el alumno se enfrenta a un problema que para resolverlo y construirlo debe aplicar diferentes áreas del conocimiento. En el armado de la carpeta se aplica materias como APT, física, matemática y taller. Además consideremos que UTU está en cada departamento y la oferta de orientaciones es muy diversa captando el interés de muchos alumnos. No solo del nivel bachillerato sino que también ofrece carreras terciarias como lo son técnico prevencionista, tecnicatura en informática y la carrera de ingeniería en dos orientaciones, electrónica y electrotecnia.

-¿Cómo vivió su experiencia de formación en Corrientes?

“Fue una experiencia enriquecedora, desde todo punto de vista. Cuando decidí cursar la carrera de Maestro Técnico en Electrónica, lo primero que hice fue inscribirme en INET Montevideo. Al tener la carrera de ingeniería tecnológica en electrónica aprobada pensaba que la mencionada institución podía recibirme como alumno y convalidar algunas de las materias, ya que el nivel de ingeniería es mayor que el que se desarrolla en INET. En la ciudad de Corrientes se encuentra una universidad que brinda formación en docencia, brindando la formación didáctica pedagógica. La carrera la desarrollé en modo semi presencial y al finalizar las materias se tenía exámenes obligatorios de todas , en cuanto a las practicas docentes, tuve que trasladarme a Corrientes para realizar las observaciones de clases y el número de horas de clases de práctica las realice distribuidas entre Corrientes, UTN Concordia y en la ciudad de Salto Universidad Católica cede Salto y en la Escuela Técnica Catalina Harriague de Castaños. Hoy en día contamos con el Maestro Técnico en Electrónica”.

- Usted recientemente señaló que los centros educativos deben abrirse más a la comunidad ¿Existe en verdad un ánimo desde la comunidad docente apoyar a los estudiantes para que no abandonen los centros educativos?

“Cuando hice esa apreciación me refería a una apertura hacia la comunidad. En el caso particular de UTU de establecer convenios con los diferentes entes estatales. Involucrarse en realizar investigaciones y resolver problemas reales donde puedan participar nuestros alumnos y adquieran experiencia de trabajo. Establecer vínculos con Argentina y Brasil, realizar intercambios académicos que son enriquecedores. Considero que no existen motivos de oponerse a este tipo de actividades.

¿Cuáles son la claves para lograr una educación de calidad?

“Si el Uruguay quiere transitar este camino, deberíamos tener un proyecto educativo como país, consensuadas por todos los partidos políticos. Un proyecto a largo plazo que no sea afectado con los gobiernos de turno. Teniendo un proyecto educativo que si bien puede ser inspirado en diferentes modelos que se desarrollan en otras latitudes, debe ser nuestro, adecuado a nuestra realidad”.