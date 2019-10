Facundo Marziotte del Partido Nacional

El dirigente del Partido Nacional, Facundo Marzziote, dialogó con EL PUEBLO, en esta recta final de las elecciones nacionales que tendrán lugar el próximo domingo, expresando la satisfacción por el trabajo realizado por el equipo de la lista 404, que encabeza el candidato a diputado Carlos Albisu.

RECTA FINAL

Venimos trabajando mucho, con un trabajo que, sinceramente, desde que estoy en política, es muy profesional, sobre todo el de los compañeros que están con los diferentes equipos todos los días en los todos los barrios de Salto, en su momento con la folletería y, ahora, repartiendo las listas. Por lo tanto, podemos decir que, la campaña viene linda, con mucha actividad, con un trajín importante, tratando de dejar el alma en cada una de las cosas que hacemos, buscando llevar a cada rincón del departamento el mensaje del Partido Nacional, el mensaje de Luis (Lacalle Pou), de Albisu, con el objetivo de que el partido recupere la banca en el departamento y que Carlos Albisu sea el próximo diputado por el departamento por el Partido Nacional; pero, con el objetivo más importante que, para nosotros y para el país, es que Luis Lacalle Pou sea el próximo Presidente de la República y el país tenga un gobierno como el que se merece, con cambios sustanciales en un montón de cosas que merecen la atención como la educación, como la seguridad, como la falta de trabajo, la falta de inversión en el departamento, lo cual es algo que preocupa muchísimo. La falta de trabajo es uno de los temas que más nos nombran en los barrios, por encima, incluso, de la inseguridad, que ya es mucho decir, porque la gente se siente muy insegura, y, un montón de cosas más que Carlos Albisu quiere llevar adelante desde la dipu tación. Pero también, el programa de gobierno del Partido Nacional con un conjunto de partidos de la oposición -creo que eso es lo más rico que va a dar el próximo gobierno-, encabezará (o así pretendemos que sea), la fila de oposición de cara de lo que será el balotaje, pero, al mismo tiempo imaginamos un gobierno multicolor, con diferentes opiniones sobre los diferentes temas; con los mejores en las diferentes áreas, para un país que va a tener que ser tratado de manera especial en un montón de cosas, ya que se tendrá que atacar rápido ciertas situaciones en las que nos vemos bien complicados: educación, seguridad, economía, con un déficit fiscal complicado, y la siempre presente falta de trabajo. La producción, sobre todo en esta zona del país, donde, como bien lo dijo Luis (Lacalle Pou), soñamos con un río navegable; el Río Uruguay tiene que ser la solución, la salida de la producción de nosotros y, de los que también están más arriba. Así que, en ese camino estamos, en el tramo final y todo lo que eso conlleva.

EL CAMBIO DE LA GENTE

Cada barrio es diferente y cada uno tiene su situación particular. Pero, es como lo decía anteriormente, la seguridad y la falta de trabajo, se roban la atención. Pero, además, hay un sentimiento que tiene la gente y que nos transmite cada vez que salimos a los barrios con Albisu y todo el equipo de la 404, es que quiere cambiar en un todo; pero, no solamente porque se siente inseguro, o porque no tiene trabajo, sino que, porque hay un montón de cosas que no les gusta, frente a las que ya el Frente Amplio, no sabe cómo resolver, y la gente se da cuenta de eso, lo percibe, y, ahora, dice basta de Frente Amplio, porque vemos que no le encuentran la vuelta en muchos temas. En seguridad quieren poner a Leal, asesor de Bonomi, como nuevo Ministro del Interior, más de lo mismo; en economía, prometen más impuestos, no bajar las tarifas, lo ha dicho Martínez. Nosotros, vamos por otro lado, por otro camino. Ajustar el cinturón interno del Estado, no hacia afuera, no en las políticas sociales, por ejemplo, cucos que están tratando de aplicar para ver si pueden recuperar, algunos votos de los que ya perdieron, tratando de hacer un país en serio y de que a la gente se le suelte un poquito el cinturón para que pueda volver a trabajar, sobre todo el comerciante más chico, porque, después, vienen con otro de los cucos, que es que los partidos de oposición está a favor de los grandes empresarios, no; al empresario que le hace más daño éste ajuste permanente de la UTE, de la OSE, de ANTEL y de los costos fijos que tiene que pagar todos los meses, es el comerciante chico, el que, capaz, tenía uno o dos empleados y, ahora, está sólo.

Entendemos y sentimos que la gente quiere cambiar. Después, dentro de la gama de cambio, va a elegir y ahí se verá quién encabezará un gobierno de coalición, multicolor, con una espalda política importante, con ideas firmes, que tienen que ver con varios cambios que el país necesita.