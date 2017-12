Apedrearon un ómnibus municipal y además otra persona sufrió una estafa

Daños, violencia y robos fueron los casos denunciados ante las distintas seccionales policiales del departamento. Entre estos casos, está la confirmación del caso de la muerte de un bebé de 16 meses de vida, tras caerse a un desagüe. Además las denuncias por robos no cesan y cada vez son más así lo vivieron los funcionarios policiales que tuvieron que recorrer distintos lugares para intentar esclarecer los casos denunciados.

NIÑO DE 16 MESES PERDIÓ LA VIDA AL CAERSE A UN DESAGÜE

El pasado lunes 4 de diciembre, a la hora 14:30, se tomó conocimiento que en el Hospital Regional Salto, ingresó un menor de 16 meses sin signos vitales. Tras ser visto por el médico de guardia, éste expidió certificado donde constó: “Fallecimiento por ahogamiento”. Averiguada la madre del niño, manifestó que próximo a la hora 13.30, perdió de vista al niño, y al ir a buscarlo, se encontraba caído en una cámara de desagüe de la grasera de la cocina y del agua del lavarropas; al observar lo sucedido, tomaron al niño y lo llevaron al nosocomio local. Al lugar, concurrió personal de la Policía Científica, quien realizó el relevamiento pericial y fotográfico.

Consultado el Fiscal de 2do. Turno, dispuso: «Que concurra Policía Científica al lugar y autopsia previo al sepelio. Entrega del cuerpo a familiares”. Lo que se dio cumplimiento. Intervino Seccional 3era.

ÓMNIBUS DE LA LÍNEA 2 APEDREADO

El pasado lunes, un masculino mayor de edad denunció que, próximo a la hora 21:45, en momentos en que realizaba el recorrido urbano en el ómnibus de la línea 2, circulando por calle Ituzaingó y Catalán, sintió un impacto de piedra en el vidrio trasero del vehículo, el cual quedó dañado. No hubo personas lesionadas. Avaluó el perjuicio en $ 7.300. Investiga Seccional 3era.

SU EX LA PERSIGUE Y AMENAZA

Una mujer denunció a su ex pareja, quien la molesta constantemente, desde el momento en que finalizaron la relación, concurriendo a su domicilio en horas de la noche y del día, con el fin de controlarla y generar discusiones, además de amenazarla. Solicitó la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación definitiva hacia su persona y domicilio. Consultado la Juez Subrogante del Juzgado Letrado de Familia Primer Turno Salto, dispuso: “Citar, indagar y volver a enterar”. Investiga Dirección Departamental de Violencia Doméstica.

HIZO UN GIRO POR UN CELULAR Y LE ENVIARON OTRO SIN BATERÍA NI TAPA

Una femenina mayor de edad radicó una denuncia por estafa, dando cuenta que, días atrás, por la red social Facebook, realizó un negocio con una mujer (de la cual aportó datos), donde acordó enviarle la suma de $ 3.000, para recibir un celular Samsung J7, de color blanco.

Por tal motivo realizó un giro por la cifra de $ 1.500, y al recibir el producto, cancelaría la deuda; pero, al recibir la encomienda, le habían enviado un celular Samsung negro, sin batería ni tapa. Solicitó la colaboración para recuperar su dinero. Investiga Seccional 2da.

ROBARON MERCADERÍA DE UNA PAPELERÍA DE BARRIO LA ESTRELLA

Se denunció por parte de un masculino mayor de edad, el hurto en un depósito de una Papelería; dando cuenta que, en el día de ayer, en horas de la mañana, tuvo conocimiento que desde el depósito ubicado en barrio La Estrella, tras cortar una chapa del techo, ingresaron al local, y hurtaron mercadería, además de dejar otras prontas para llevar.

Realizará el recuento y determinará efectos y monto del hurto. Al lugar, concurrió personal de la Policía Científica quien efectuó el relevamiento. Investiga Seccional 1era.

LE LLEVARON EL MONEDERO CON 3 MIL QUINIENTOS PESOS DEL BAÚL DE LA MOTO

Una femenina mayor de edad denunció que, en el día de ayer, próximo a la hora 08:30, concurrió a un centro escolar de la Zona Este a llevar a su hija menor, dejando su birrodado en el estacionamiento. Al regresar a su finca, constató que desde el baúl le habían hurtado su monedero, el que contenía la suma de $ 3.500 y documentos personales.

No se constataron daños, por lo que presume que el baúl quedó abierto. Avaluó el perjuicio en $ 5.000. Investiga Seccional 2da.

HALLAZGO DE VEHÍCULO HURTADO DESDE LA CHACRA MUNICIPAL

Personal policial concurrió a calle Arenal Grande y Gaboto, donde posiblemente, unos masculinos estarían desarmando un birrodado. Al llegar al lugar, se efectuaron recorridas, divisando la motocicleta marca Winner Orion 110cc, de color negro, carente de chapa matrícula; consultado el Departamento de Comunicaciones, se informó que la misma carecía de requisitoria, por lo que se trasladó el vehículo para la realización de los trámites correspondientes.

Posteriormente, funcionarios de la Chacra Municipal pusieron en conocimiento que, en la madrugada, próximo a la hora 01:30, divisaron a cuatro personas ingresando al predio por el lado norte del bosque, quienes intentaron llevarse dos motos que se encontraban en depósito y, al darles la voz de alto, dejaron las mismas abandonadas, dándose a la fuga, perdiéndolos de vista.

Consultado el Departamento de Tránsito, se manifestó que la misma se encontraba incautada en el depósito municipal, siendo entregada a ese Departamento. Intervino Seccional 4ta.

HURTO DE VEHÍCULOS

El día lunes, un masculino mayor de edad denunció que, dejó su motocicleta marca Baccio 110cc, matrícula HIA 6700, de color negro, con ambos espejos, estacionada en calle Varela al 400, la que dentro del baúl tenía una campera azul deportiva de hombre y varias herramientas; al regresar a ocuparla, la misma ya no se encontraba. Investiga Seccional 1era.

También, denunció una femenina mayor de edad que, a la hora 20:30, dejó su moto marca Baccio 110cc, matrícula HIA 5961, de color rojo, estacionada en calle Córdoba al 300, sobre la vereda este, frente a una, y a la hora 21:30, le dieron aviso que dos masculinos le habrían hurtado su birrodado, tomando por calle Córdoba hasta calle Agraciada, tomando rumbo al este con el vehículo encendido. Investiga Seccional 2da.