50 kilos de papas, entre otras tantas verduras y frutas, fue el botín que se llevaron los ladrones; aparentemente se habría reconocido a uno, que sería conocido de la zona

Dos individuos ingresaron a un comercio, llevándose uno de ellos, una bolsa de papas de 50 kilos, y el otro, dos bolsas con frutas y verduras; al observar el denunciante las cámaras de seguridad, presumió que uno de los delincuentes, podría ser un conocido de la zona. Posteriormente, personal policial recibió información de que uno de los autores del hecho estaría vendiendo las verduras, concurriendo al lugar donde se encontraba, procediéndose a su detención, quien se desacató. Puesto el hecho en conocimiento de la Justicia, se dispuso: “Una vez sea averiguado bajo acta referente a la denuncia, se la entere nuevamente, denunciante que formule denuncia, que permanezca detenido. Volver a enterar”. Investiga Seccional 2da.

HURTO DE DINERO Y JOYAS EN FINCA DEL CEIBAL SUR

Un hombre denunció que, en la mañana de ayer, su esposa se retiró del domicilio ubicado en barrio Ceibal Sur, a llevar a sus hijos a la Escuela, quedando el mismo sin moradores, y al regresar, constató que la puerta del frente se encontraba dañada, hurtando la suma de $ 20.000; siete cadenitas de acero quirúrgico; una cadenita de oro y dos cabos de cuchillo de oro y plata. Investiga Seccional 3ra.

SALIÓ DE MAÑANA Y AL REGRESAR AL MEDIODÍA LE HABÍAN ENTRADO A SU CASA

Se retiró de su domicilio en la zona este, en horas de la mañana de ayer, constatando al regresar al mediodía, que la reja y ventanal del fondo, se encontraban forzados y el hurto de varios comestibles; una garrafa de 13 kilos y tres reel de pesca. Investiga Seccional 2da.

ROBARON UN TELEVISOR DE 40” Y UN MONEDERO CON $ 9.311 DE UN COMERCIO CERCA NO AL CENTRO

En la mañana de ayer, en un local comercial próximo a la zona céntrica, constataron que la puerta del fondo se encontraba dañada y el hurto de un televisor marca LG de 40” de color gris y un monedero chico, de color azul, el cual contenía la suma de $ 9.133. Investiga Seccional 1ra.

SACÓ LA GARRAFA Y AL INSTANTE SE LA ROBARON

La madre del denunciante dejó una garrafa de 13 Kilos al costado de la puerta, cuando un masculino ingresó al predio, llevándose la misma. Investiga Seccional 3ra.

ROBARON TRES MOTOS

Denunció que a la hora 19:00 del pasado domingo, dejó su birrodado marca Zanella, matrícula HKP 419, de color roja, estacionada en la vereda de su finca de calle Washington Beltrán al 100, y a la hora 22:00, al ir a ocuparla, notó que no se encontraba en el lugar; en tanto, un hombre denunció que, dejó estacionada su motocicleta Lifan Vince, matrícula HIE 798, próximo a la hora 19:30 en calle Rivera al 1700, y al regresar a ocuparla a la hora 23:00, la misma no se encontraba más en el lugar. Ambos hechos son investigados por Seccional 2da.

Por su parte una mujer denunció que en la madrugada de ayer, desde el porche de su finca en barrio Artigas, le hurtaron la moto marca Yumbo Max 110cc, de color negro, matrícula HIT 470. Investiga Seccional 4ta.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Una mujer denunció a su pareja, solicitando la presencia policial, debido a que éste la habría insultado con el más bajo vocabulario; al llegar al lugar, los efectivos encontraron al denunciado en aparente estado de ebriedad, por lo que se procedió a su detención. Puesto el hecho en conocimiento de la Juez de Familia de 3er Turno, Dra. Raquel Gini, dispuso: “Que permanezca alojado en la Seccional para que mañana a la mañana (hoy), sea indagado y que se vuelva a enterar”.Intervino la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.