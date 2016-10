Tres arrebatos por parte de motochorros y el hecho jocoso de un ladrón que robó facturas (cuentas a pagar) de UTE, que el distribuidor de la misma había dejado en un bolso colgado del manillar de su moto.

ARREBATOS A TRANSEÚNTES

En la mañana de ayer, una mujer concurrió a una finca de barrio Mi Tío y en momentos en que se encontraba en la vereda, sintió que le cincharon la cartera, divisando a un individuo, quien logró arrebatársela, dándose a la fuga en una moto que lo aguardaba próximo al lugar. La cartera contenía un teléfono celular marca Samsung; una máquina de fotos de color negro, cuya marca no recuerda; un par de lentes recetados; dos billeteras de cuero tipo sobre conteniendo la suma de $ 5.200 y documentos varios. Investiga Seccional 2da.

Seccional 5ta. investiga dos hurtos a transeúntes; uno ocurrido mientras una mujer caminaba en la tarde de ayer, por calle Amorín entre Silvestre Blanco y Maciel, cuando desde atrás, un masculino le arrebató su bolso de cuero de color marrón, el que contenía un monedero con $ 2.500 y documentos varios, dándose a la fuga en una moto en la cual lo esperaba otro hombre.

También fue denunciado por una mujer, que en la tarde de ayer (por el miércoles último), en momentos en que caminaba por calle San Eugenio, al pasar por calle Bella Vista, sintió que le tiraron de la cartera, percatándose que era un masculino que circulaba en una moto, conducida por otro individuo, el que logró arrebatársela, y que contenía la suma de $ 1.400; una cámara de fotos marca Kodak; documentos varios y ropa, dándose a la fuga en dicho birrodado. Investiga Seccional 5ta.

LE LLEVARON LA CAJA REGISTRADORA

Desde el Servicio Policial 911 le comunicaron próximo a la hora 02:30 de la madrugada de ayer, que personas extrañas le habrían hurtado en su local, por lo que al concurrir al mismo, constató conjuntamente con los efectivos, la falta de una caja registradora, la cual no contenía dinero y una balanza electrónica. Al lugar concurrió la Policía Científica. Investiga Seccional 2da.

N. de R. La información policial no da a conocer la ubicación de dicho local comercial.

LE ROBARON A REPARTIDOR DE UTE 500 FACTURAS

Denunció que en la tarde de ayer, mientras se encontraba repartiendo facturas de UTE, en un momento determinado descendió a dejar las mismas en Los Algarrobos, dejando enganchado en el manubrio de la moto una bolsa de color negro con facturas y al regresar, notó la falta del mismo con unas 550 facturas aproximadamente. Investiga Seccional 3ra.

HURTO DE VEHÍCULOS

Hurtaron la moto Yumbo Max, de color negro, matrícula HIH149, la que se encontraba estacionada a la hora 19:55 del pasado miércoles, en calle Osimani y Brasil, manifestando el denunciante que, al ir a ocuparla a las 22:00 horas, ya no se encontraba más allí; en tanto, una mujer denunció que en la tarde de ayer, desde el estacionamiento de calle Artigas y Colón, le hurtaron la moto marca Winner 125cc, de color azul, matrícula HKI 324. Ambos hechos son investigados por Seccional 1ra.

También, un hombre denunció que, en la tarde de ayer, desde el predio de Los Algarrobos, hurtaron la moto marca Yumbo Max C110, de color negro, matrícula HKE 157, motor ZS152FMH5A100903, chasis L25XCHLH9A5200 402. Investiga Seccional 3ra.

HURTOS EN INTERIOR DE VEHÍCULOS

Dejó estacionada la moto matrícula HIA 3374, Motomel, en Cervantes al 1000 a la hora 20:00, y al regresar a las 20:30, constató que le fue hurtado desde el interior del baúl, documentos; una cartera de color celeste; un monedero de color turquesa; una planchita de cabellos marca Goma; una trava con alarma de color azul y plateada y un celular de color blanco Samsung 3 mini. Investiga Seccional 1ra.

Por otra parte, un hombre denunció que, a la hora 00:15, estando en su dormitorio, escuchó ruidos en el frente de su casa, y al salir, visualizó a dos hombres saltando el portón de reja, saliendo de su predio, dándose a la fuga hacia el interior del Barrio Fátima; al revisar su camioneta Daewoo, de color blanca, constató que a la misma le faltaba la batería, de color negro, de 75 Amperes. Intervino Seccional 5ta.

AGREDIÓ A OTRO ESCOLAR Y LA MAESTRA

Un niño de 8 años, agredió físicamente a un compañero de clase y a la maestra, en una escuela pública salteña.

El pasado miércoles, mientras una maestra se encontraba dictando clases en una Escuela Pública, un alumno de 8 años comenzó a insultar y a molestar a otro compañero, agrediéndolo físicamente; al intentar intervenir, también fue agredida e insultada por el menor. Investiga Seccional 3ra.

LE PROPUSO TERMINAR LA RELACIÓN Y LA AMENAZÓ DE MUERTE

Denunció a su esposo, por recibir amenazas de muerte por parte del mismo, e insultos, al pedirle culminar la relación, logrando retirarse del hogar junto a sus hijos. Agregó que, quien desde hace un tiempo el hombre cambió, volviéndose agresivo en forma verbal y física, por lo cual cansada de esta situación, denunció lo mencionado, solicitando también, la prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación ya que teme por su integridad física. Interviene la Dirección Departamental de Violencia Doméstica y de Género.

LE ARROJARON UNA PIEDRA AL AUTO MIENTRAS CONDUCÍA

Un hombre denunció que, en momentos en que circulaba en su auto Chevrolet, al llegar a la Avenida Solari y Pascual Harriague, llevando ocupantes en el mismo, sintió un impacto sobre la ventana trasera del vehículo, constatando el daño total del vidrio, no sufriendo los ocupantes, ninguna lesión. Investiga Seccional 3ra.