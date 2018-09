Al final el tiempo permitiò iniciar la tercera rueda, exagonal final o Liguilla en primera división

Y en definitiva asì fue, porque al final se pudo llevar adelante la disputa de la primera fecha de la tercera rueda, exagonal final o Liguilla en la divisional de privilegio “A”. Mucha expectativa en cuanto a lo que podía pasar con el clima, tras varias “alertas” emitidas por Inumet, las que desde el pasado sábado marcaron en diferentes momentos, distintas “alertas” referidas al clima, no solo para Salto, sino también a nivel país.

Al final terminó siendo una hermosa tarde, con un clima y una temperatura muy agradables, que invitaba sin dudas al disfrute de espectàculos al aire libre, como en este caso el fútbol de la primera fecha de la tercera rueda en la divisional “A”, la que se disputó con triple jornada este domingo próximo pasado en el estadio Ernesto Dickinson a partir de la hora 15,00

Público

Desde temprano el público, los aficionados e hinchas (los madrugadores) de Salto Nuevo y Gladiador se comenzaron a “arrimar” al estadio Ernesto Dickinson. Atraviados con los colores que identificaban a su equipo, el público ingreso en los sectores asignados para cada pacalidad, y ya sobre las 15:30 las tribunas del estadio mostraban el colorido acorde a lo que se venía en un rato, el partido entre Gladador vs Salto Nuevo, el que abría la disputa de la tercera rueda, exagonal final o Liguilla en la divisional mayor de nuestro fútbol.

Zona de exclusión

Como viene siendo instaurada de un tiempo a esta parte, al momento de la definición del campeonato en primera división (Liguilla), la zona de exclusión demarcada desde la rotonda del Obelisco hasta el estadio, con zonas delimitadas para el estacionamiento de motos, con personas identificadas para el cuidado, y la guardia policial que apostada en la rotonda mismo del Obelisco, indicaban al público interesado la normativa vigente prevista en dicha zona de exclusión delimitada.

Llegaron tarde

Algunos parciales de ambos equipos (Gladiador y Salto Nuevo), y público en genreal, llegaron tarde al partido de primera hora, ya que se iban jugando quince minutos del partido, y el público en general número seguía ingresando a las tribunas y field del estadio. Evidentemente somos así los uruguyos, se hace complicado y dificil (por diferentes motivos), llegar en hora, somos así.

Había lugar en las tribunas

Pensábamos, por lo que significada el priemr partedo, con choque de dos equipos “bien de barrio”, que las tribunas estarían colmadas en el compromiso de primera hora, pero no fue así. En un sesenta por ciento, tanto la tribuna España, con la Fernando Irazoqui, mostraban claros importantes en algunos sectores. El tema costo de la entrada, sin dudas pudo haber jugado un papel importante a la hora de no poder observar las tribunas colmadas en este partido, que en otros tiempos, y en otras temporadas cuando les tocó enfrentarse, las tribunas mostraban un lleno casi total en su capacidad, las cosas como son.

El ritmo del “batuque”

Forma parte del colorido, y del espectáculo sin dudas, el sonido del “batuque”, los cantos de la hichada, a veces con coreografía incluida, el papel picado, las banderas, es otro entorno, y sin dudas ese colorido que solo saben brindar los equipos bien de barrio, de hecho Gladiador y Salto Nuevo lo son, y el domingo a la tarde lo demostraron en el partido de primera hora en el estadio Dickinson… que nunca se pierda.

El primer grito

La primera máxima emoción del gol, el primer grito de la tarde en la tercera rueda (Liguilla) se registró a los 34‘ del partido por intermedo de Gladiador, con el gol convertido (el único y definitivo) por el zaguero de Gladiadsor Mauricio Trinidad, gol muy festejado por cierto, por la parcialidad del “Gladia” apostada en el séctor de la tribuna Fernando Irazoqui.

Otra vez más tarde

Y no es la primera vez, esto viene siendo una constante, y pasó también durante toda la temporada, con excepciones por supuesto, pero el tema es que pareceria ser un problema sin solución, esto de iniciar los partidos varios mintuos más tarde de la hora fijada. Sucedió también en el juego entre de Gladiador vs Salto Nuevo, que estaba fijado iniciar a la hora 15,00, pero cuando “pitó” el arranque el árbitro central Ferrnando Lòpez, el reloj marcada 15,08, alguien tendrá que tomar cartas en el asunto, y por lo que que pudimos averiguar en la parte alta de la tribuna España con gente del entorno, este tema se trataba anoche mismso en la reunión del Consejo Superior en la L.S.F, como debe ser por otra parte.

Hay que solucionar en el vestuario

Otro tema que no es la primera vez que sucede, y no es otro que a minutos de arrancar el partido, los arqueros deban cambiar su indumentaria (buzo en este caso). Sucedió con ambos goleros de Gladiador y Salto Nuevo, que a punto de iniciar el juego, y con los equipos parados en cancha, debieron cambiar el buzo con el cual habían ingresado, debido a la similitud de colores con la indumentaria de la cuaterna arbitral (color negro). Este en un tema que se debe solucionar en zona de vestuarios, previo al ingreso de los equipos al campo de juego. Es mucho el tiempo que se pierde, en un aspecto que no debería suceder, y mucho menos en esta parte del campeonato, así de simple.

No pudimos ocupar la cabina de siempre

Al menos cuando llegamos al estadio (14,05), lo hacemos temprano siempre, al solicitar al encargado del estadio Pedro Sànchez la llave de la cabina de transmicion que siempre ocupamos cuando concurrimos al estadio Dickinson, y tenemos entendido està asignada para los medios de prensa escritos, el encargado nos explicó muy amablemente que esta vez no podría ser, ya que dicha cabina estaba destinada a la gente de la televisión (???), por lo tanto en nuestro caso, y un par de colegas que concurrimos a cumplir nuestra tarea en la cobertura del “espectàculo” deportivo en cuestión, y ocupamos dicha cabima cada vez que concurrimos al estadio en fase regularr de campeoanto, esta vez no pudimos, y debimos cumplir con nuestro trabajo ubicados en la tribuna España, en medio de los parciales, y con poco lugar para ubicar nuestros materiales de trabajo. El tema es que hasta finalizado el partido de primera hora, la cabina siempre permaneció cerrada, la gente de la televisión nunca apareció (al menos en el partido de primera hora). Tenemos entendido que dicha cabina está asignada para los medios de prensa escritos, parece que algo cambió, y en nuestro caso ( y el resto de los colegas) nunca nos enteramos, como otras tantas cosas, pero bueno, alguien tiene que decirlo, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA