Sólo se autorizan los remates por pantalla

La Dirección General de Servicios Ganaderos emitió la resolución estableciendo la vacunación contra fiebre aftosa de todos los bovinos entre el 15 de febrero y 15 de marzo del presente año.

Como ya es común, durante los primeros 15 días del período y para asegurarse la inmunidad, no están permitidos los eventos que impliquen movilización de animales. Ese período irá del 15 de febrero al 1º de marzo (inclusive), pero sí están autorizados los remates por pantalla o los eventos que no impliquen mover bovinos.

A su vez, los vacunos que tengan por destino la faena, podrán movilizarse dentro del período citado, con las vacunaciones de los dos últimos períodos anteriores. Posteriormente, a partir del 15 de marzo será necesario que tengan más de 15 días de vacunados.

Como ya es tradicional, las vacunas serán aportadas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y para retirarlas de las dependencias de la secretaría de Estado, deberán llevar la Declaración Jurada 2017, la Planilla de Contralor Interno de existencias y Planilla de Control Sanitario actualizada.

En cada departamento, la estrategia de distribución de las vacunas será establecida por las Comisiones Departamentales de Salud Animal (Codesas) y los Servicios Ganaderos zonales.

También será el servicio zonal el que realizará los controles directos.

Las vacunas deberán ser aplicadas en forma subcutánea , según recomienda el MGAP para evitar abscesos que comprometan la exportación de carne. El director de los Servicios Ganaderos, Eduardo Barre, afirmó semanas atrás que la inmunidad “lograda con la aplicación de una vacuna de forma intramuscular es más rápida que usándola subcutánea, pero llegamos los mismos niveles. Al tener un muy buen grado de inmunidad, no hay problema en aplicarla subcutánea”, remarcó.