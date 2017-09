Charlize Theron logró romper con ese prejuicio que tenemos todos contra las rubias lindas, al demostrar, película tras película, que ella es algo más que una cara (y un cuerpo) bonito, y casi sin darnos cuenta, con sutileza pasó del drama (que le valió un Oscar de la Academia y un Globo de Oro por su brillante papel en “Monster”, 2003), a la acción.

Lo cierto es que nunca pasó inadvertida en una película. Es por eso que cuando aparece un film que pareciera hecho exclusivamente para ella, el destaque es sublime. Es el caso de esta película, donde destaca por las escenas de acción donde Theron es la principal protagonista, pero a diferencia de James Bond, ella no tiene problema en mostrarse golpeada y machucada luego de una pelea en la que participó.

La película está hecha al servicio del destaque de esta actriz sudafricana, donde incluso se la ve cómoda en este género, que tampoco le resulta extraño, y no solo por haber tenido un casi protagónico en la última entrega de la saga de “Mad Max” (2015), o por haber sido la villana muy malvada en “Rápido y Furioso 8” (2017), que la llevó a renovar su participación en las próximas entregas de esta tira cinematográfica a partir de 2019, sino porque tiene otras cintas en su haber, como “Prometheus” (2012), la reina malvada en las dos películas dedicadas al Leñador y Blancanieves (2012 y 2016), “Hancock” (2008), “Aeon Flux” (2005), “The italian job” (2003) y otras.

SINOPSIS. Lorraine Broughton (Charlize Theron) es una espía de alto nivel del MI6 que se traslada a Berlín tras la caída del muro para acabar con una peligrosa red de espionaje que acaba de asesinar a un agente encubierto que era su compañero y que, ahora, amenaza con revelar las identidades del resto de informadores de las agencias de inteligencia del mundo occidental. Para evitar que esto ocurra, Lorraine deberá formar equipo con el jefe de la sección de la capital alemana, David Percival (James McAvoy). Entre los dos tendrán que desatar todo su arsenal de habilidades para acabar con el inminente peligro que acecha a todos los agentes encubiertos en plena Guerra Fría. El actor y realizador David Leitch, co-director de “John Wick” (2014), se pone detrás de las cámaras esta cinta de acción escrita por Kurt Johnstad (“300: El origen de un imperio”, 2014) y que cuenta con un reparto encabezado por Charlize Theron, en el que también encontramos a James McAvoy, la sensual Sofía Boutella y el gran John Goodman, entre otros.

ROSLIK

“Roslik y el pueblo de las caras sospechosamente rusas”, es el título junto al subtítulo de esta película documental que trata de responder a la pregunta, ¿qué pasa cuando involuntariamente te volvés un personaje de la historia de tu país?

Este documental atraviesa la vida de Mary y Valery, la viuda y el hijo del doctor Vladimir Roslik, el último muerto de la dictadura militar uruguaya. Hoy, ellos buscan cerrar una herida que es suya y es la de una comunidad perseguida por su origen ruso, bajo la sombra que dejó una ley que impidió juzgar el asesinato.

LA CORDILLERA

Darín es Hernán Blanco, un provinciano campechano, un político en principio no demasiado destacado ni carismático, pero que acaba de ganar las elecciones y tiene como primer desafío importante participar en una cumbre de mandatarios latinoamericanos en plena cordillera de Los Andes, donde se discutirá la posibilidad de establecer una alianza petrolera a nivel continental. Las cosas no se presentan fáciles para el inexperto presidente, ya que su par brasilero parece dominar la escena y eclipsar a los demás. Para colmo de males, aflora una vieja denuncia de corrupción contra su partido a cargo de su ahora ex yerno que amenaza con hacer tambalear aún más su ya precaria situación. Así, hará que su conflictiva hija Marina (Dolores Fonzi) sea llevada directamente a la cumbre. Entre reuniones de funcionarios y asesores, la trastienda de la Casa Rosada de madrugada, preparativos, viajes en el avión presidencial, reuniones estratégicas y actividades protocolares, arranca este thriller político coescrito por Santiago Mitre (además de director, quien dirige con buen pulso y convicción) y Mariano Llinás.

ANABELLE 2

Se trata de una precuela de la primera parte -que a su vez se desarrolla antes que “El Conjuro”- retrocediendo hasta los orígenes de la infame muñeca. En la historia, se muestra que ésta fue creada por un juguetero en los años 40, que junto a su mujer perdieron a su hija en un accidente. Engañados por un demonio, ambos dejan que la muñeca sea poseída, y la encierran en un armario con la esperanza de mantener a la presencia contenida. Así se mantiene por 12 años, hasta que el matrimonio le permite a una monja y seis niñas huérfanas hospedarse en su hogar. Como suele suceder en el género, los niños abren puertas que no deberían…