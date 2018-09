Salto Nuevo-Gladiador; Ferro Carril-Nacional y Universitario-Ceibal

Porque al fin de cuentas, son las dos cuestiones esenciales. Y ello rige para los seis. El coraje de querer, de aventurarse, de pretender alcanzar el fin y la necesidad imperativa de la eficacia misma. Básica esa fusión para que en esta primera fecha dejen en claro los seis, cual o cuáles se asocian a una búsqueda más consistente. La suspensión del fin de semana pasado, no puede alterar conceptos ni dejar de eludir la resonancia del despegue, donde una derrota puede ser limitante de futuro. Por eso….¿por qué no arriesgar, si ésta es justamente la hora de hacerlo?

**********

SALTO NUEVO vs GLADIADOR

Salto Nuevo, fue el último en registrarse. Gladiador es parte misma de la senda finalista de varios años a esta parte. No siempre Gladiador suma estabilidad. Si la produce, entonces hay que valorarle la chance. Salto Nuevo es la duda. Se metió en el sexteto, casi en puntas de pie. Tiene que fortalecer la llegada. Le cuesta el gol. Pero no hay que descartarlo.

**********

FERRO CARRIL vs NACIONAL

Viejos conocidos y la misma e inalterable pasión. Suelen ser partidos cerrados. Con avenidas estrechas. Entonces, explotar las bandas para que los espacios surjan. Perspectiva a la cuenta de los dos.

El gol que además, los dos tienen.

Y los dos bien que saben que un empate no es negocio. Sin favoritos. Sin uno prevaleciendo sobre otro. Por lo menos en la teoría,.

**********

UNIVERSITARIO vs CEIBAL

El rojo ganador del Acumulado. El mandato de su regularidad, más toda la cuota efectiva que es aliada de una condición a favor para vencer.

Hecho real es que en las últimas fechas del Clausura, Ceibal bajó la guardia.

Debe recomponer imagen. No lo tiene a Nicolás Ferreira.

¿Quién decide arriba? Sin doble discurso: Universitario llega pleno.

Llega mejor.