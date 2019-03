Básquetbol novedades

Derechos de formación, inscripción On line de jugadores, instructores de árbitros…

Tras lo definido en la jornada del pasado viernes a la noche en el local de la Liga Salteña de Básquetbol, en relación a los temas y puntos sobre los cuales se venía trabajando desde hace ya un buen tiempo por parte de la dirigencia de la L.S.B y los representantes de las seis instituciones en forma conjunta, ahora ya se conoció la aprobación por parte de la FUBB referido a temas importantes, los que sin dudas venían preocupando al entorno de la Liga, pero que ahora se sabe, los mismos (en su mayoría) fueron avalados por la Federación “madre” del básquetbol a nivel país.

Dentro de los puntos más salientes antes mencionados, debemos informar que ya fueron aprobados, y se consiguió para Salto por ejemplo, la inscripción On line de jugadores, además que la FUBB lleve adelante la solicitud de los derechos de formación de jugadores. En otro orden, que la FUBB se haga cargo de la venida de los instructores para la Escuela de árbitros cada vez que sea necesario. También se logró la llegada de quinientos (500) formularios de respaldo de inscripción en forma gratuita. Y en otra definición importante, también se logró que los Entrenadores grupo N2 puedan dirigir por el lapso de dos años, y que no se aplique en forma definitiva que los entrenadores N 3 fueran obligatorios para todas las categorías.