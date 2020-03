Escribe: Diego Moraes

A mediados de febrero, fui a ver La Tabaré. Tocaban en la Plaza Mateo de Montevideo, en el comienzo de los festejos del 35º aniversario de esta banda histórica del rock uruguayo. Muchas expectativas me acompañaban a ese recital, entre ellas, ver por primera vez a su nueva cantante: la salteña Pamela Cattani. Mis expectativas no fueron defraudadas. Pamela nos regaló una voz privilegiada, un despliegue físico impresionante, una sólida actitud en el escenario y una excelente comunicación con el legendario Tabaré Rivero y el resto de los músicos. Aprovechando su fugaz pasaje por Salto, me di el gusto de conversar con ella sobre su experiencia en La Tabaré.

– ¿Qué tanto conocías a La Tabaré antes de pertenecer a la banda?

– La conocía, sí, pero no demasiado. No era una fanática y tampoco la seguía, ya que, viviendo en Salto, me resultaba un poco inaccesible. Pude verla un par de veces, cuando coincidía en Montevideo. Tampoco me conocía todas las canciones y todavía las sigo aprendiendo. La Tabaré tiene una discografía muy amplia, catorce discos, y Tabaré (Rivero), que escribe letras preciosas, en cada canción rara vez repite una estrofa o un verso. En algunos shows tengo que tener las letras a la vista, porque no quiero confundirme. El rock siempre fue mi palo; todas las bandas que tuve fueron de rock y fue al vincularme con gente de Salto del ámbito roquero que empecé a conocer a La Tabaré. Así que estoy como «recién nacida» en la banda y, en la experiencia, aprendiendo.

– ¿Cómo llegaste a La Tabaré?

Llegué a través de Sebastián Gagliardi, el tecladista, que es un amigo y siempre decía que algún día iba a ser la cantante de La Tabaré. Lo decía en broma, porque yo ni siquiera vivía en Montevideo, pero se dio. Un día salía de trabajar y me escribe Seba para decirme que Lucía (Ferreira) se había ido y que estaban buscando una cantante. Y que si me copaba la idea, él iba a proponer mi nombre. Era una oportunidad, pero decirle que sí era decirle que sí a todo lo que estaba por detrás, fechas que ya estaban marcadas y que yo ni siquiera conocía. Pero tampoco lo pensé tanto. A mí en la banda no me conocía nadie, tuve que hacer una prueba. Canté tres canciones; me dieron dos y la tercera, a elección. Fue todo muy rápido, apenas tuve cinco días para aprenderme las canciones antes de la prueba. Pero todo muy lindo, muy natural, como si los conociera de toda la vida.

– La Tabaré siempre tuvo muy buenas cantantes, cada una con su estilo y una impronta en el recuerdo del público. ¿Cuál es tu estilo, tu impronta?

– La verdad, no pienso en eso. No me importa mucho cómo me recuerden. Yo canto hace años, desde chiquita y aunque esta experiencia me ayuda a tener una carrera más profesional, yo canto porque me encanta. Para mí, la música es mi vida. Lo hago desde siempre y lo hice siempre desde el alma. A veces me pasa que, al recordar esas mujeres, me cargan una responsabilidad que no siento y que no es mía tampoco. ¿Cómo me van a recordar? Ni idea. Lo más importante es quién soy en este momento, en qué estoy ahora. Lo vivo y lo dejo ser.

– Algunas canciones de La Tabaré son bien «montevideanas». Sus letras hablan de lugares, anécdotas y personajes típicos de Montevideo. ¿Te resulta difícil, por tu origen salteño, sintonizar con esas canciones?

-No sé bien qué contestarte (risas). Algunas cosas capaz que no entiendo, por no tener la misma historia y no haberme criado en Montevideo. Yo me armo en la cabeza la historia que escucho en la canción y no me pongo a pensar tanto que no entiendo algo porque no lo viví. Aparte hay letras escritas cuando yo no era ni nacida, aunque tienen actualidad. Por ejemplo, «Somos todos subversivos» (Rocanrol del arrabal, 1986) dice: «Hay que legalizar el aborto». Y ahora ya está legal. Si te ponés a analizar las canciones, son un viaje. Lo que escucho me lo voy imaginando, a pesar de ser consciente de que no lo viví porque no me crié allá. Tampoco me siento mal por eso; soy de acá, es mi historia, soy esto. Y lo demás lo iré conociendo de a poco.

– Una canción de La Tabaré que sea especial para vos y por qué.

– «Rasga corazón» (Blues de los esclavos de ahora, 2017). Cuando comprendí la historia de esa canción, me conmoví y la empecé a cantar de otra manera. Y tengo la suerte de tener cerca al que la escribió, a quien a veces le pregunto cómo surgió una determinada letra. Porque a mí no me gusta cantar por cantar; me gusta ser consciente de lo que estoy cantando. A veces voy analizando la canción a medida que la canto, porque en el popurrí de todas las canciones que tuve que aprender juntas de golpe, no siempre me pongo a analizar todo. Otra es «Zona de combate» (Sigue siendo rocanrol, 1987), con la que, vaya a saber por qué, me identifico y me gusta cantar.

– ¿Próximos proyectos?

– Se viene disco nuevo, en el que ya empezamos a trabajar. Por suerte, porque es difícil ponerles mi estilo a canciones que ya fueron grabadas por otras mujeres. Ahora les puedo poner mi voz a esas canciones desde el principio. En marzo nos vamos a Argentina, a tocar en La Trastienda de Buenos Aires. Se está intentando empezar a venir más seguido al interior. Está el toque oficial de los festejos por los 35 años de la banda en el Sodre, en setiembre, con invitados y sorpresas. También está por salir un libro de La Tabaré y una edición en vinilo de Placeres del sado-musiquismo (1992). Y otras cosas que van surgiendo.

¿Quién es Pamela Cattani?

Nació en Salto, tiene 27 años y vivió toda su vida en el barrio Zona Este. Fue a la Escuela Nº 105, al Liceo Nº 3 y al Colegio Vaz Ferreira. Cursó estudios de Veterinaria y Trabajo Social. En Salto integró bandas como Mixto y Rock Ola, dedicándose también al teatro, los clowns y la producción artística. Desde 2017 vive en Montevideo, dictando talleres de canto y expresión corporal. En agosto de 2019 se transformó en la voz femenina de La Tabaré.

Rock con voz de mujer

«Me gustaría, como mujer y desde el lugar que ocupo, poder demostrar y decir cosas. Por ejemplo, hace poco tocamos en una cárcel (el COMPEN) y uno de los reclusos me pidió un video para su sobrina, que va a cumplir 15 años y le gusta cantar, para que yo la alentara a hacerlo. Y eso fue una linda sorpresa. Me gustaría ser ejemplo de cómo vivo yo la música y lo que me pasa, utilizar este lugar para dar mensajes claros. Pero siempre desde el lado de lo que hago como mujer ahora, en este momento en que me encuentro».