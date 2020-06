Rodríguez: «Hay que empezar a mover la máquina cuanto antes, pero de manera paulatina»

Se viene trabajando en procura de la reapertura de los centros termales de la región, particularmente los de Salto. Para conocer las impresiones del trabajo que se viene realizando, EL PUEBLO consultó a María Noel Rodríguez, Directora Departamental de Turismo y a Diego González, presidente de la Asociación de Hoteleros, Gastronómicos y Afines (AHGA) de termas del Daymán.

MARÍA NOEL RODRÍGUEZ

- Han pasado tres meses de aquel 13 de marzo cuando se declaró el coronavirus en Salto. ¿Cómo han sido para el área de turismo?

– En principio, lo que hacemos desde la institución es entender la necesidad de tomar las medidas de cierre del parque termal por parte del Poder Ejecutivo. Desde la Intendencia de Salto estamos desde entonces en coordinación con la Dirección Departamental de Salud, que nos ha dado un apoyo en todo este proceso y con la cual se viene trabajando muy bien, y desde una perspectiva de empatía por el sector turístico. Junto con las medidas sanitarias, se entiende que hay otros aspectos de la vida social y económica que en este momento también están atravesados por la pandemia. La posición de las autoridades departamentales de la Salud ha contemplado las dos visiones, y eso es bueno, porque es lo que nos va a permitir, de alguna manera, seguir avanzando hacia la reapertura. Como prioridad es la salud, pero también teniendo en cuenta lo que significa que los centros termales estén cerrados.

También está la Universidad de la República colaborando. Ahí se encuentra un Departamento de Aguas que hace años viene trabajando con nosotros, porque el tema agua subterránea es uno de los ejes que ellos trabajan. Han hecho talleres, charlas, distintos estudios y una comunicación constante, sobre todo con el área de turismo. Y ahora vuelven a apoyar y a ponerse a las órdenes. Es con ellos y con la Dirección Departamental de Salud que se va a firmar un convenio de monitoreo de las aguas termales, no tanto pensando en el ahora y en la reapertura sino también en lo que se viene después. El hecho de tener un monitoreo por el tiempo que sea necesario para poder brindar ese mensaje de seguridad que a veces, queramos o no, se pone en tela de juicio. Entonces, los usuarios o los potenciales turistas, que tengan una garantía, y qué mejor que esa garantía sea de técnicos, de profesionales de la universidad que están monitoreando el tema.

- ¿De qué forma se ha podido contemplar desde la Intendencia las inquietudes de los operadores turísticos privados?

– Primero hay que decir que el operador privado, en principio, cuando se declara la emergencia sanitaria, entiende las medidas, la mayoría cerró sus puertas, independientemente de que gastronomía y hotelería si bien había una exhortación a cumplir las medidas sanitarias de mantener la distancia social, no hubo y no hay ahora una obligación a que estén cerrados, pero sí hubo una conciencia, sobre todo en semana de turismo, donde los propios operadores emitieron un mensaje a sus clientes para quedarse en casa. Pero claro, esa situación no se puede sostener, y sobre todo ahora cuando ya otros sectores de la economía empiezan a reabrir, y por supuesto, las inquietudes del sector privado del turismo también empiezan a manifestarse por el regreso a sus actividades. Es un planteo de volver y recuperar su actividad económica que se entiende.

En ese sentido, lo primero es la empatía por las demandas que se tienen. Se está trabajando a nivel de Intendencia en un fondo común entre varias instituciones para poder, de alguna manera, trabajar, sobre todo con aquellos más afectados, en situación de mayor vulnerabilidad y que tengan una asistencia económica para poder atravesar este momento. Eso se está trabajando a través del área de Proyectos Especiales que ahora está involucrado directamente el intendente, en lo que puede ser un apoyo puntual para artesanos, galerías, pequeños comercios. Se están evaluando las medidas que tienen que ver con la contribución inmobiliaria, si bien ya hay un porcentaje muy importante que ya había realizado el pago 2020 en los primeros meses del año, se está evaluando enviar un mensaje a la Junta Departamental, y en ese caso hasta podría llegar a ser retroactivo.

Estamos también acompañando todo lo que tiene que ver con las medidas que los propios comercios y empresarios están pidiendo, que tiene que ver principalmente con las tarifas y los impuestos, UTE, OSE, DGI, BPS, que en principio hubo algunas medidas que tiene que ver con aplazamientos, pero ya hay un mensaje un poco más drástico y profundo de evaluar determinadas exoneraciones. Eso se está trabajando a nivel del Poder Ejecutivo. También hay Representantes Nacionales que está moviendo el tema, tratando de poner énfasis en que Salto está atravesando una situación que de repente no ocurre en otros puntos turísticos del país, y que venimos diciendo desde un principio junto con los operadores privados, que quizás lo que esté más vinculado al turismo sol y playa logró hacer su temporada más fuerte, que son los meses de enero y febrero, algo que no pasó en el departamento de Salto.

- Esta semana se presentó el protocolo sanitario que busca la reapertura del parque termal, ¿se puede pensar que reabra en las vacaciones de julio?

– La preocupación que tengo al respecto, es que el Ministerio de Turismo, la Cámara Uruguaya de Turismo junto a dos técnicos del MSP, elaboraron hace varias semanas el protocolo de hotelería y gastronomía. Ese protocolo lo enviaron a OPP, quien lo derivó a la Comisión de Científicos que trabaja de forma voluntaria asesorando al Poder Ejecutivo. Van pasando los días y esos dos protocolos, que fueron los primeros que se enviaron, todavía no están aprobados. Eso, de alguna manera, genera incertidumbre. No es lo mismo para un empresario o un comerciante decirle que vamos a abrir el 1° de julio o el 1° de agosto que decirle que se abrirá el 1° de diciembre.

- Si de pronto todo lo que falta aprobar se aprobase mañana, ¿se está a tiempo de implementar estos protocolos en los parques termales?

– Sí, se puede porque también se hizo énfasis en eso. Y por eso también de alguna manera con la Intendencia de Paysandú decidimos ponernos a la vanguardia de estos protocolos porque tenemos un conocimiento de los recursos humanos y de los recursos económicos que tenés para llevar adelante ese protocolo. Puede venir junto al protocolo alguna recomendación que no esté contemplada actualmente, entonces tendríamos que buscar los mecanismos para implementarla.

- Entonces, ¿cuándo piensa que se podrían reabrir las termas al público?

– No hay demasiados riesgos, porque así lo dicen varios documentos científicos, pero además, hay una difícil situación que atraviesa el país, por lo que la reapertura de termas no significa que al otro día vaya a venir un malón de gente. O sea, todo se va a dar de forma muy paulatina. Entonces, en estas épocas que estamos de temporada baja, donde no están las mejores condiciones para salir de vacaciones, creemos que sería hasta oportuno para ir trabajando estos protocolos e ir adquiriendo experiencia, y no esperar a decir que se da un fin de semana largo. No, yo no la quiero cuando sé que va a venir mucha gente. Es mejor entonces hacer una reapertura paulatina, por lo menos, quizás no todos los días, quizás empezar por los fines de semana o por distintos parques, hasta se puede elegir primero un parque privado para la reapertura y luego por sus dimensiones que se reabra el parque municipal. Hay que empezar a mover la máquina cuanto antes.

DIEGO GONZÁLEZ: «Seguimos sin ver ese famoso día después que va a ser el día que estén las termas abiertas y digamos, bueno, pasó»

- ¿Cómo ha visto AHGA la noticia de esta semana sobre el avance en el protocolo sanitario que busca la reapertura de las termas?

– Nosotros ya veníamos trabajando en esos protocolos, los presentamos el 20 de mayo al MSP. Después nos sorprendió porque había ido el otro grupo de empresarios y comerciantes de Daymán y se había ideado como un boceto de unas medidas que supuestamente había que tener en cuenta. Esto nos causó un poco de inquietud e incertidumbre. Y ahora viendo este protocolo final de la Intendencia, que son más parecido a lo que habíamos presentado, eso nos dio tranquilidad. Y que la Intendencia, un poco tarde pero bueno, que se haya puesto a tono de esto y se haya preocupado por presentar los protocolos municipales nos da la firmeza de dar pasos más seguros.

- Conversando con la directora de Turismo nos expresaba su preocupación en una posible demora en aprobarse el protocolo en busca de la reapertura de las termas, ¿cuál es su impresión al respecto?

– Eso es algo que incluso en nuestra última visita al Ministerio de Turismo planteamos, me refiero a los protocolos de hotelería y gastronomía, que ya están prontos hace más de veinte días, y que vienen anunciando por los informativos que están por largar los protocolos y la verdad es que nunca salen. Eso es algo que llama la atención, pero lo que más nos llama la atención, es como ve uno que en Punta del Este los hoteles ya están promocionando hotelería con piscina, en Montevideo hay hoteles que nunca cerraron y que tienen sus piscinas habilitadas, y nosotros seguimos con el famoso artículo 4° del decreto que están prohibidos los centros termales públicos y privados. Hicimos la consulta al Ministerio de Turismo para saber qué pasaba con los hoteles y si los hoteles con piscinas podían empezar a abrir porque no entendíamos la diferencia que están haciendo. Sin embargo, el otro día en la firma del protocolo, la Dra. Blanco decía que los hoteles con piscinas no tienen habilitación porque irán de la mano con la reapertura de los centros termales. Habíamos pensado que para julio, cuando hoy tenemos solo un caso importado, por qué no, si ya largó la construcción, la enseñanza se va normalizando, los shoppings abrieron también, entonces no debería haber ninguna traba para abrir las termas. Queremos llegar a ese grupo de expertos, y de hecho tenemos una asamblea este martes para tratar ese tema, no para presionar que abran de una vez o poner ya una fecha, aunque julio nos parece interesante para abrir, pero al menos que nos digan que hasta setiembre no se puede. Hay hoteles que no están preparados para seguir aguantando el cierre, no sabemos si aguantan un cuarto mes sin trabajar y endeudados. La situación es complicada.

Hay hoteles sin piscina que han tenido sus puertas abiertas recibiendo básicamente corredores, que son los que más llaman, pero el atractivo y el llamador para que verdaderamente venga gente son las termas, más allá que Salto tiene una variedad de productos. Los hoteles no tienen prohibición, pero al no poder habilitar las piscinas, más vale que queden abiertos un par en el centro y listo. Abrir por si viene alguien a las termas no tiene mucho sentido.

- Lo que pasó esta semana respecto a la presentación del protocolo sanitario, ¿permite tener un poco más de optimismo de lo que queda por delante?

– Pasa que estamos en la duda si hay temas burocráticos o políticos, qué es lo que hay detrás de esto. Todas las semanas tenemos alguna noticia, y por lo general no es buena. Viene el ministro de Salud y nos tira la bomba del «caldo de cultivo», después aquellos que siempre tuvimos leishmaniasis, dengue, las crecientes del río, ahora coronavirus, siempre tenemos una bomba. En este momento no sabemos cómo ni por qué, porque hemos hablado con la Comisión de Turismo del Parlamento que preside Paco Estévez, presentamos todas las cartas que hay que presentar para la exoneración y demás y si te ponés a pensar, la hotelería y la gastronomía no ha conseguido muchos logros para el sector que los ayude a reactivar. Está la promesa que vamos a apostar al turismo interno, pero hay que llegar a esa instancia, y para eso hay que aguantar.

- ¿Qué queda por delante para ustedes?

– Ayer me acordaba de una nota anterior cuando me preguntaste por el famoso día después, que después se hizo viral y todo el mundo hablaba de eso.

Uno no deja de ver que se viene ese día después, y uno se pone contento cuando aparecen los carteles de los colegas que dicen que abren tal día, y sin embargo han pasado tres meses de esa entrevista y todavía no avizoramos ese día después. Vemos que ya están los protocolos, vemos seriedad en el trabajo donde públicos y privados empezamos a trabajar en conjunto, con diferentes ritmos, unos más lentos que otros, pero seguimos sin ver ese famoso día después que va a ser el día que estén las termas abiertas y digamos, «bueno, pasó».

