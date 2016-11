Le imputaron los delitos de atentado y lesiones personales

Fue procesada con prisión la mujer que agredió a una funcionaria policial el pasado lunes cuando la misma ingresaba a su casa en el barrio La Tablada. La funcionaria policial venía siendo víctima de amenazas por parte de una vecina de la zona, hasta que el lunes la agresora concretó sus acciones violentas.

Según pudo saber EL PUEBLO cuando la mujer vio llegar del trabajo a la uniformada, se arrojó sobre ella que ya había entrado a su casa e intentó lastimarla tomándose ambas a golpes. Pero la agresora le causó serias lesiones y la funcionaria la denunció.

La mujer fue detenida y trasladada ayer al juzgado penal de turno donde al final de una actuación de varias horas fue procesada con prisión por los delitos de atentado y lesiones personales. En tanto que la funcionaria policial aún no retornará a sus tareas habituales porque si bien no tuvo lesiones de entidad, recibió algunos días de licencia por la violenta situación que debió enfrentar. Las actuaciones siguieron hasta tarde en la noche, con mucha ansiedad de las personas que se encontraban fuera de la sede penal.

RESPONSABLE DE LA

AGRESIÓN A LA POLICÍA

FRENTE A LA JUSTICIA

Un numeroso grupo de personas estuvo reunido en la noche de ayer frente a la sede del Juzgado Penal en calle Artigas y 18 de Julio, a la espera de la resolución que adoptaría la Justicia, respecto a la agresión sufrida el pasado lunes a la noche, por una mujer policía en manos de una vecina.

De acuerdo a las fuentes consultadas por EL PUEBLO en la sede penal se llevaron adelante las correspondientes actuaciones para dilucidar el hecho, tomándose declaración a varias personas, entre ellas a la autora del hecho.

Recordamos que, la agredida cumple funciones en la Unidad de Respuesta Policial (ex Radio Patrulla), y que el lunes por la noche llegaba a su domicilio luego de cumplir su turno, cuando fue abordada por la agresora que la esperaba sentada en el cordón de la vereda, insultándola y profiriéndole amenazas, ingresando detrás de la denunciante a su finca, tomándola a golpes de puño, lo que produjo el natural instinto de defensa, logrando sacarla del domicilio, ya con muchas lesiones.

Fue detenida por los policías minutos después del suceso y permaneció detenida en la Seccional Segunda hasta ser trasladada en la pasada jornada al juzgado penal. Al finalizar la jornada fue procesada con prisión por la justicia, donde se le imputaron los delitos de atentado (ataque a un funcionario público por su condición de tal) y el de lesiones personales (por cometer lesiones a la persona por su identidad).