Cerro Largo 0 Salto 1.

Las selecciones de Salto, Río Negro, Colonia y Florida avanzaron ayer a la noche a las semifinales del Campeonato del Interior, categoría Sub 18, tras los resultados que se generaron en los partidos de vuelta. Ahora restará aguardar el paso de las horas, para que el Comité Ejecutivo de la Organización del Interior, se pronuncie respecto a los nuevos cruces.

Ninguna de las opciones están descartadas, aunque el hecho que ya Río Negro y Salto se hayan enfrentado, podría plantearse desde el plano teórico, que los “naranjeros” enfrenten a Colonia o a Florida.

Jugando en la noche de la víspera en el Estadio Antonio Ubilla de Melo, la victoria fue visitante. Salto aventajó a Cerro Largo 1 a 0, quedándose en definitiva con los 6 puntos disputados ante los arachanes. En el Dickinson, había sido victoria de Salto por 2 a 1. El envión “naranjero” es semifinalista, luego de un trámite más que aceptable en el primer tiempo y plagado de imperfecciones técnicas en el complemento, con Salto sosteniendo la ventaja de 1 a 0 que había alcanzado en los 14′ del inicio, cuando Enrique Rosas Pintos batió al golero Enzo Rodríguez.

LA IMPOTENCIA FUE LOCAL

Más allá de la condición de visitante, Salto se atrevió en el primeros 45′ y hasta alcanzó a manejar el trámite pese a las ausencias de Saldaña, Facundo Godoy y Nahuel de los Santos. El técnico plantó un sólido 4-4-2 con sentido de la disciplina y a Cerro Largo le costó siempre.

No solo que Salto alcanzó la diferencia, sino que disfrutó de algunas secuencias más. Recién en los 20′ finales del partido, los albicelestes despertaron del letargo ofensivo. Pero en general, presas de su impotencia, en la misma medida que Salto respondió con generosidad física y táctica.

El 1 a 0 implicó la justicia para un equipo como el salteño, al que no le faltaron argumentos válidos en los primeros 45′. Después, fue inteligente en la actitud para distanciar las piezas de Cerro Largo, desflecando un funcionamiento que no pasó de grises. La eliminación arachana y el pasaje salteño a semifinales, se encuadra encuadra en una lógica estricta.

En Detalle!!!

Campo de juego: Estadio Antonio Ubilla de Cerro Largo.

Partido de vuelta, correspondiente a los cuartos de finales.

Campeonato del Interior. Categoría Sub 18.

Árbitro central: Santiago Gómez.

Asistentes: Jorge Arezo-Santiago Meredos.

CERRO LARGO (0)- Enzo Rodríguez; Bruno Suárez, Ignacio Acevedo, Gabriel Pereira, Guillermo Fernández; Santiago Tafernaberry (Agustín Silva), Rodrigo Ibañez (Diego Vázquez), Aníbal Martinez, Carlos Ribero; Rodrigo Acosta y Nicolás Gamio.

SALTO (1)- Ignacio Rodrigo González; Walter Hernán López, Ángel Mauricio Maidana, Franco Andrés Orihuela, Ruben Darío Fagúndez; Facundo Rodrigo Machado (Brian Eduardo De los Santos), Gonzalo Jorge, Paolo Tabárez, Marcos Gastón Elías; Enrique Alejandro Rosas Pintos (Diego Nicolás Ferreira), Juan Octavio Apatie (Ignacio Jesús Falcón).

GOL: 14′ Enrique Alejandro Rosas Pintos.

EL MEJOR DE LA CANCHA: Franco Orihuela-Paolo Tabárez-Rosas Pintos.

EL MEJOR DE CERRO LARGO: Ignacio Acevedo.