En su alocución en el acto de inauguración de la Expo Salto, el Ministro de Ganadería Agricultura y Pesca, Enzo Benech que por primera vez participó en este evento, respondió al presidente de la AAS, manifestando que quizás no pueda cumplir con todo lo que le pidió, “hay algunas cosas que podemos resolver y otras que no, o que son muy difíciles de resolver”.

Hizo mención al clima que “lamentablemente nos han pegado muy duro”, como han sido las granizadas; tres en los últimos diez meses y la seca. “Sé que tenemos problemas, que estamos en un país caro, y no lo vamos a hacer barato de un día al otro, sé que tenemos un déficit fiscal y estamos todos de acuerdo que tenemos que pelearlo, pero también sé que esto solo con discursos no se logra sino que las cosas se logran con trabajo”.

Por eso consideró que a pesar de todo eso, este año los productores han sembrado más cultivos de invierno que lo que sembraron el año pasado, la producción de leche es mayor que la del año pasado, la producción de arroz seguramente va a ser un poco menos, la soja se va a sembrar bien, “pero todos saben que en la actividad agropecuaria o se sale produciendo y trabajando o no se sale. Y esto es difícil”.

En este sentido mencionó la charla realizada ayer de un técnico argentino (Víctor Tonelli), “y obviamente tenemos enfrente un modelo reciente distinto al nuestro, creo que hay algunas lecciones aprendidas del Uruguay, estamos con una estabilidad importante en una región del mundo donde hay dificultades, debemos trabajar más, seguir conquistando mercados, tenemos ventajas pero tenemos que aprovecharlas, a los mercados hay que abrirlos, pero después hay que cuidarlos porque perderlos es un ratito”.

Destacó que el mundo nos mira con muchísimo respeto, hemos conquistado mercados, hemos hecho cosas que otros países que tienen más poder eco nómico no logran como es la trazabilidad ganadera, cambio de la matriz energética, las ceibalitas, planes de uso y manejo de suelos, conquista de nuevos mercados, si bien está lejos de estar todo hecho, “pero lo principal es que la actividad agropecuaria en nuestro país no tiene buena prensa y eso hay que revertirlo, es demasiado importante esta actividad productiva porque de eso vive el país, y vivimos todos, e independientemente del sector político, muchas veces al productor rural se lo ve como el hacendado que tiene que pagar impuestos y contamina el ambiente, y eso es culpa de todos incluso de los productores, no somos buenos para que nos entiendan que la actividad productiva es tremendamente importante”, remarcó.

Benech dijo que somos demasiado pocos por tener visiones demasiado enfrentadas, “creo que eso nos hace mal, debemos olvidarnos por un momento de que las elecciones están cerca y debemos tener estratégicas de Estado, estratégicas de país que trasciendan los gobiernos de turno, en ese marco me comprometo dentro de lo posible, a trabajar todo lo que pueda y hacer de este país que ya es hermoso, que le va muy bien a pesar que a veces sentimos que no se valora mucho aquí, creo que nos puede ir mejor y esto depende de ustedes, y de nosotros”, enfatizó.