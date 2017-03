Presidente del Consejo de Fútbol Femenino.

Enzo Paique fue elegido como presidente del Consejo de Fútbol Femenino de la Liga Salteña de Fútbol, tras la formación de dicho Consejo en la pasada Asamblea de la Liga se procedió a determinar quienes trabajarán en el novel Consejo. Paique quien ha sido pieza clave en la reactivación del fútbol femenino en el últmo tiempo fue nombrado como presidente para encarar esta nueva etapa.

En su cuenta de facebook Paique agredeció y puntualizó lo que viene:

“Gracias a los clubes por haberme concedido el gran honor de convertirme en el primer Presidente del Consejo de Fútbol Femenino de la Liga Salteña de Fútbol”.

“Más que un cargo, el sesionar por primera vez dentro de la madre del fútbol salteño es un gran logro fruto del trabajo de mucha gente durante mucho tiempo. Desde los clubes que hace años están trabajando, a los que han surgido este último tiempo, brindando un espacio a la mujer que quiere y podrá jugar al fútbol”.

“El mandato obliga a trabajar en los reglamentos que regulen la actividad, como así también luego disputaremos el primer Campeonato Salteño desde nuestra Liga, que ahora también es la casa de las mujeres, pero quiero ir más allá, trabajar desde este nuevo espacio y desde el deporte para generar conciencia en la inclusión del género, atacar los problemas que involucran a las mujeres y sobre todo generar conciencia de igualdad, todo paso a paso, buscando el apoyo de todos aquellos que quieran ser parte de este nuevo tiempo en nuestro fútbol. Ir más allá de lo deportivo, ir a lo social y a los problemas diarios que sufren cientos de mujeres”.

“En el mes de la mujer, llegamos a la cumbre de lo que era una utopía hace un año atrás. desde hoy y para siempre las mujeres tiene un espacio más, que se lo ganaron, que es de ellas y desde el lugar que me toca estoy a las órdenes de todas”.

“Felicitaciones a cada una de las que hicieron este posible, y una vez más gracias por investirme en tal responsabilidad, no se imaginan la emoción que me genera el estar al frente de un gran proyecto que está recién dando sus primeros pasos”.

Arriba el Fútbol Femenino.