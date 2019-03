Desde la víspera, ENZO GASTÓN PAIQUE se convierte en nuevo neutral de la Divisional «B», tras ser propuesto por el presidente Fernando Bueno. En el caso de Enzo, se trata de un gratificante retorno a los estamentos de mando en la Liga, tras su paso por el Consejo Único Juvenil y el fútbol femenino. Por lo tanto, ya en el caso de la «B», compuesta la trilogía de neutrales: Fernando Bueno, Marcelo Beltramelli y Enzo Paique.

Un restante aspecto para la mención: el campeonato de la principal divisional de ascenso, llevará el nombre del Dr. Hugo Ariel Guerra, por tantos años presidente de la «B» y a la que le transmitió el caudal de un talento de conducción, que no será fácil de sustituir en el tiempo.

«FUERON, PERO NO ENTRARON A MIRAR»

Igualmente en la sesión de la Divisional «B» se pasó revista al informe de la Comisión de Field. Sobre todo, afincándose en aquellas observaciones planteadas. En el caso de Sud América el delegado adujo que «fueron, pero no entraron a mirar, para comprobar las mejoras en la cancha, a la que propusimos como cancha cerrada y no abierta».

El representante de la IASA, puntualizó que «tenemos vestuario para el visitante y los jueces, además de luces y agua potable». Es seguro que la Comisión de Field abordará un nuevo relevamiento en el feudo de los «naranjas» de Barrio Williams.

LA DINÁMICA DE LA LIGA

Noche de movimiento agitado en la Liga Salteña de Fútbol. No solo funcionó la Divisional «B», sino el fútbol femenino planteó su instancia, presidiendo Camilo Cunha. Todo apunta a que en el fin de semana que viene, se juegue la segunda fecha del Campeonato Salteño.

A su vez, formalizó su primer encuentro la Comisión de Hacienda. El viático a los jueces, es de los aspectos pendientes, en tanto desde el Preparador Físico de los jueces, se planteó un mejoramiento económico.

El lunes próximo en el Consejo Superior, el informe surgirá y entre ellos, el valor de las entradas con la mira puesta en la temporada 2019.