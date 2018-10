Ferro Carril (72) – Círculo Sportivo (71)

Al final terminó siendo victoria local de Ferro Carril sobre Círculo Sportivo en cifras de 72 a 71, el partido que anoche abría la disputa de la cuarta fecha del torneo Clausura (2ª rueda) del campeonato “Salteño” de básquetbol en categoría Mayores (1ª división). Un primer cuarto parejo, donde el local lo termina ganando con parcial de 18 a 14, dentro de un trámite discreto, donde por momentos ambos cometían errores, los que eran aprovechados en el cesto rival en ambos casos. En el segundo cuarto también la paridad manifiesta, con reparto de goleo en ambos equipos, pero sin figuras individuales que tomaran las riendas del partido. El primer tiempo finaliza con el scorer de 37 a 32 siempre en favor del “franjeado” local. En el tercero Ferro Carril abre diferencias, en base a un buen trabajo de Ángel Caballero y Gastón Ferreira, mientras que por el lado del “azulgrana” solo por el aporte de Guzmán Dos Santos y Fabrizio Silveira aparecía como lo más claro de la “visita”. El último cuarto el más emotivo, a falta de 1´ lo ganaba el local, lo empata Círculo Sportivo, producto de una buena defensa en primera línea, obligando al error al rival, la solicitud de tiempo por parte de ambos entrenadores, trámite parejo y cambiante con resultado incierto, a falta de 1 segundo el experiente Luis Pablo Marquizo convierte un doble para que su equipo pase por un punto en el tanteador (71 – 70), no quedaba nada, el pedido de tiempo de Atilio Lima, y la última “bola” en poder del local, recibe Lorenzelli, la falta de Guzmán Dos Santos que quedará para la polémica (para nosotros no existió la falta) ya que el jugador “azulgrana” ante el lanzamiento del jugador de Ferro Carril solo levanta sus brazos, sin salir nunca del cilindro imaginario que en estos casos se toma como referencia (lo marca el reglamento) para sancionar la falta, en definitiva Lorenzelli a la línea, convierte los dos lanzamientos, y Ferro Carril termina ganando por la mínima. No vamos a opinar de los árbitros, cuando jugadores de cualquier equipo marran varios libres por partido, e incluso goles muy fáciles (bandejas) debajo del cesto. Lo cierto es que anoche, nos quedaron todas las dudas en la última jugada del partido por lo que ya explicamos, y no entraremos en mayores detalles, porque este tema (el arbitral) deberá ser tratado por la dirigencia y los clubes pensando en lo que se viene más adelante, las cosas como son.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2018.

Campeonato “Salteño”: Sr. Ricardo Corbella”.

Categoría Mayores: Primera división.

Torneo Clausura: Cuarta fecha.

Escenario: Estadio “1° de diciembre de 1912” (Ferro Carril F.C).

Público: 50 personas.

Árbitros: José G. De los Santos – Maximiliano Carballo.

FERRO CARRIL (72): Javier Cardozo 6, Luis Caballero 9, Gastón Ferreira 17, Andrés Paulino 11, Maximiliano Silvestri 3. (Inicial), Ángel Caballero 17, Ricardo Lorenzelli 7, Máximo Cerpa 2. D. T: Atilio Lima.

CÍRCULO SPORTIVO (71): Lucas Conde 12, Guzmán Dos Santos 21, Facundo Martínez 2, Luis P. Marquizo 7, Fabrizio Silveira 15. (Inicial), Agustín Maiochi, Luciano Da Rosa 4, Emilio Lima 4, Juan Lagreca 3, Juan Banchero, Leandro Da osa, Braulio Delgue 3. D. T: Sebastián M. González.

POR CUARTOS.

1° CTO: (FC 18 – CS 14). 2° CTO: (FC 37 – CS 32), 3° CTO: (FC 54 – CS 45), FINAL; (FC 72 – CS 71).

El mejor jugador de la cancha: Gastón Ferreira.

El mejor de Círculo Sportivo: Guzmán Dos Santos.