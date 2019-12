Nin Novoa consideró «un gran gusto» ayudar en la transición ministerial y brindó todo el apoyo necesario a su sucesor

El futuro canciller Ernesto Talvi declaró este martes que Uruguay está dando un «ejemplo» en medio de la situación de la región «que vive convulsiones muy fuertes», en referencia al proceso de transición entre los Gobiernos de Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou.

El que fuera candidato presidencial por el Partido Colorado hizo estas afirmaciones tras reunirse en la Cancillería con el titular de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, para iniciar la transición ministerial, después de que el mandatario electo, Luis Lacalle Pou, presentara este lunes a su gabinete para el período 2020-2025.

«Destaco este momento en un continente que vive convulsiones muy fuertes, incluso en países donde no imaginábamos que podía ocurrir», indicó Talvi en alusión a Chile, al que siempre ha considerado un referente en políticas económicas y sociales.

El canciller designado indicó que Uruguay está dando «un ejemplo» de «país institucional, republicano, estable, previsible, creíble», por lo que, consideró, «aquí la gente puede venir a invertir, a vivir, a trabajar; aquí pueden cambiar los Gobiernos pero las reglas de juego cambian con mucha más lentitud».

Ante consultas de los periodistas sobre una posible salida de Uruguay del Mecanismo de Montevideo o el Grupo Internacional de Contacto (GIC), creados para intermediar en la crisis de Venezuela, Talvi respondió que es partidario de «fortalecer los organismos regionales internacionales que ya existen y no estar creando grupos ‘ad hoc’ para cada tema».

No obstante, indicó que no quiere «apresurar ninguna decisión» y que, para ello, analizará «las cosas con mucho cuidado».

Por su parte, Nin Novoa consideró «un gran gusto» ayudar en la transición ministerial y brindó todo el apoyo necesario a su sucesor a partir del 1 de marzo de 2020.

«Los Gobiernos pasan pero el Estado queda. Recibir al nuevo ministro de Relaciones Exteriores en esta casa es un gran privilegio», manifestó el actual canciller, quien confirmó que Talvi dispondrá de un despacho en la sede del Ministerio para su trabajo en los próximos meses.

EFE