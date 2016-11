Ceibal (1) – Nacional (1).

Y sin dudas que es así, lo que pasará de aquí en más con la chance para cada uno, tras el empate de ayer en el partido de primera hora en el estadio Ernesto Dickinson entre Ceibal y Nacional en cifras de 1 a 1.

Habrá que ver qué sucede con el resto de los resultados en las tres fechas restantes, pero en el caso de Nacional, prácticamente el tricolor ayer hipotecó toda chance de “pelear” por el título en la presente temporada, en el caso de Ceibal ya no dependerá de sí mismo, sino que deberá ganar lo que queda, y esperar lo que sucede con Universitario y Ferro Carril, las cosas como son.

El partido de ayer entretenido, por momentos muy parejo desde lo futbolístico, con predominio de uno y otro en distintos momentos de partido, y quizá sobre el final mismo del juego, quién tuvo las mejores chances, e hizo el mérito para quedarse con los tres puntos fue el equipo de Ceibal, que malogró en forma increíble un par de chances claras, y en un par la gran gestión de Carlos Regueira, el arquero de Nacional, no permitieron que el “Ceibo” se quedara con el partido.

Sobre los 10´de partido mejor el tricolor, manejando el trámite, y llegando con peligro sobre el arco de Yeikol Prado, en los 15´ también Ceibal comienza a generar lo suyo en ofensiva, y en un par de ocasiones también el equipo de Anthony De Freitas tuvo a mal traer a la última zona tricolor que no se mostraba del todo segura.

Sobre los 20´, y tras gran jugada de Matías Leguísamo por izquierda, el centro al punto penal, y alli aparece el goleador Ángel Pereira para anotar la apertura para el tricolor.

El partido se hace intenso, por momentos bien jugado, y Ceibal lo sale a buscar, un buen remate de Fabricio Añasco que controla Regueira era un aviso.

A los 34´un penal bien sancionado por el árbitro central Fernando López en favor de Nacional, el cobro por parte de Luis Leguísamo, y la gran atajada de Yeikol Prado ahoga el segundo grito tricolor. Y aquí pasaron dos cosas, el penal marrado impactó en el tricolor, y “animó” a Ceibal, que salió decidido a empatar, y sobre los 36´, tras “recorte” de Agustín Suárez de la punta, al medio por izquierda, sale el golero Regueira, Suárez define con toque bajo, y cuando la pelota ingresaba, asegura Nicolás Ferreira para empatar el partido para Ceibal…y era justicia con el trámite

El segundo tiempo parejo hasta los 15´, después de allí fué Ceibal quién hizo el gasto, y quién buscó una y otra vez llegar con peligro sobre la última zona rival, Nacional aguantaba, y cuando recuperaba, buscaba siempre a Laforcada, o Luis Leguísamo, pero nunca les llegó la pelota “limpia” a los dos delanteros goleadores del tricolor

Y así dentro de ese trámite el partido llega a su epílogo, con la clara sensación de que Ceibal fué el equipo que quiso, y pudo ganarlo, y con Nacional solo con apuesta a lo que pudieran resolver en forma individual alguno de sus hombres de ofensiva. Una cosa quedó clara, tras el empate 1 a 1 entre ambos… no le sirvió a ninguno, así de simple, así de sencillo.

DANIEL SILVEIRA

DETALLES:

Campo de juego: Estadio Ernesto Dickinson

Árbitro central: Fernando López (Bien)

Asistentes: José G. De los Santos – Miguel Pereira (4ª Ivo Moreira)

CEIBAL (1): Yeikol Prado, Franco Rivero, Franco Silva, Juan De los Santos, Ruben Fagúndez, Fabio Rondán, Fabricio Añasco, Agustín Suárez (68´ Alejandro Pintos), Roberto Rodríguez (65´ Katriel Piegas), Pablo González, Nicolás Ferreira. D. T: Anthony De Freitas.

NACIONAL (1): Carlos Regueira, Santiago Núñez, Darío Rondán, Jonathan Neira, Carlos Bicker, Cristian Castillo (70´ Heber Martínez), Gabriel De Cuadro (75´ Pablo Macchio), Matías Leguisamo (80´ Rodrigo Fasanello), Ricardo Laforcada, Luis Leguísamo, Ángel Pereira: D. T: Ramón Romero

GOLES: P/T 20´ Ángel Pereira (N), 36´ Nicolás Ferreira (C)

El mejor jugador de la cancha: Yeikol Prado – Agustín Suárez

El mejor de Nacional: Carlos Regueira – Darío Rondán