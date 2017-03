Gustavo Varela era edil del Partido Nacional cuando surgió el tema del IMAE Cardiológico en una columna de opinión del Dr. Néstor Albisu, recogiendo el guante y realizando el planteo desde el punto de vista político. De eso ya hace unos cuantos años. Hoy el tema ha vuelto al tapete y se encuentra participando de la comisión interinstitucional que se ha formado a instancias de la Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC).

- Tras la interpelación al ministro de Salud Pública Jorge Basso y a su expresión negativa de instalar un IMAE Cardiológico en Salto, ¿piensa que el gobierno ha utilizado este tema durante todos estos años como estrategia electoral?

– Esto es un tema típico del centralismo del Uruguay. Los departamentos del interior, y más los que están al norte del río Negro, padecen el problema del centralismo.

Los que están en la zona metropolitana, la cubeta de allá abajo, en el sur, toda aquella zona que va desde Colonia, Montevideo, Canelones y se va hasta Maldonado, toda esa cubeta sureña, es la que absorbe la mayor cantidad de recursos del país. No se olvide que esa cubeta se lleva alrededor del 70 al 80% del PBI total del Uruguay, y el resto del país se lleva tan solo un 10%.

Salto, con todo lo que lo vemos de pujante, pesa económicamente en el país no más del uno y medio al dos por ciento en el PBI total del país. Así que esa es la magnitud que tenemos del centralismo.

- ¿Y eso a qué nos lleva?

– A que no quieren aflojar, indudablemente, los recursos que se están utilizando en el sur, donde hay infraestructuras armadas, hay equipos trabajando en todas las áreas y en todos los temas, y en la salud también.

En aquel momento, cuando empezamos a trabajar por el IMAE para Salto, había cinco IMAE que estaban trabajando y distribuidos a no más de cinco kilómetros del Obelisco de Montevideo.

Es decir que si uno agarraba al Obelisco y trazaba una circunferencia a su alrededor, en un radio de cinco kilómetros teníamos cinco IMAE, y nos decían que era imposible poder crear más IMAE en función de que no había el volumen de gente en el interior, etcétera, etcétera.

Hasta que después, inauguraron dos IMAE más en el sur, quiere decir que no había un problema de que ya estaba con la capacidad colmada, que incluso eclosiona en un famoso episodio del IMAE en el Hospital Militar en donde se habla de un problema de connivencia entre parentelas de jerarcas comunistas, que son los que llevan adelante ese IMAE.

O sea que es un problema del centralismo, que no quiere aflojar los recursos, que están comprometidos a determinados emprendimientos económicos, que si le sacan esos recursos, muy probablemente esos emprendimientos económicos fracasen, porque están sustentados justamente en los aportes que el gobierno, vía impuestos, extrae a la ciudadanía para volcarlos a esos emprendimientos.

- ¿Ese compromiso económico con esos emprendimientos se complica a la hora de analizar el actual estado de situación de la economía del país?

– Imagínese que si había problemas económicos cuando había exuberancia de recursos en estos años pasados, 2007, 2008, 2009, en el período de Mujica que había una bonanza y plata desparramada por todos lados, ahora que hay escases de recursos y que cada vez va a ser peor, indudablemente que ahora los problemas son mucho más graves.

Pero ante el problema del centralismo, ¿qué es lo que se le enfrenta? La vida de los que vivimos acá. Nosotros tenemos muchas menos chances de sobrevivir a un episodio o accidente cardiovascular que los que viven en el sur, debido a que el episodio cardiovascular precisa que antes de las dos horas de dicho episodio se haga una intervención, como el cateterismo, angioplastia, etcétera.

Lo que decimos es que los del sur tienen siete IMAE, ¿por qué no pueden aflojar uno? Creo que el día de la interpelación lo más claro fue lo que dijo el exintendente y actual diputado (Omar) Lafluf, que dijo, «y bueno, ¿cuál es el problema? Cierren uno», a pesar que de si cierran uno, todavía siguen conservando seis y tienen seis veces más chances de sobrevivir que los que tenemos los habitantes del interior.

Hay gente en la comisión intersectorial que formamos en el Centro Comercial que ha perdido a sus hijos en función de que no han podido hacerlo llegar a tiempo a un IMAE.

El otro día nos explicaban cuál había sido la peripecia de querer llegar a un IMAE en Montevideo cuando el IMAE estaba pronto acá en Salto, porque pasó cuando ya estaba instalado acá, y no pudieron hacerlo funcionar porque el Ministerio de Salud Pública les advirtió que si lo hacían funcionar, muy probablemente iban a cometer un delito.

- El Sanatorio Americano de Montevideo que responde a FEMI, tiene un IMAE Cardiológico y quien está a cargo, el Dr. Tomás Dieste, aseguró en Salto la semana pasada, el compromiso de dicho sanatorio de trabajar junto con Salto…

– El Sanatorio Americano aseguró tener equipos las 24 horas del día en Salto, o sea, no es que si hay algún problema los traemos en avión, no, el Sanatorio Americano aseguró tener una vigilancia las 24 horas de cada día en Salto. Entonces, ¿qué están esperando?

- En Uruguay gobierna el mismo partido político que en Salto, ¿qué aporte podría o debería hacer el Frente Amplio con el gobierno nacional en este tema?

– Ya he mencionado en un escrito que hice, que no nos toma por sorpresa lo que ha sido la respuesta del Ministerio de Salud Pública, sabíamos que iba a ser así, no había otra chance de que nos contestaran que no nos podían dar la autorización. Ahora, a renglón seguido digo, hay una buena noticia, está en nuestras manos ver qué presión podemos empezar a meter en el tema, porque acá lo que se trata es de que somos una comisión intersectorial, venimos de diferentes sectores, partidos políticos, comunicadores, hay organizaciones sociales, barriales, hay un sinfín de organizaciones alrededor.

Bueno, cada uno de nosotros tenernos que hacer la presión en donde podamos hacer, y los integrantes de los partidos políticos lo que tenemos que hacer es poner la presión en lo que son las organizaciones nacionales.

Vamos a ser bien sinceros, todos los partidos políticos padecemos de los problemas del centralismo, todos, acá yo no le quiero achacar únicamente la responsabilidad al Frente Amplio.

Todos los partidos políticos tenemos gente que son centralistas, así que lo que tenemos que hacer los dirigentes del interior es convencer de que acá no le estamos queriendo sacar ningún privilegio a ellos y no nos queremos poner encima de nuestros hombros ningún privilegio, lo que queremos es tener las mismas chances, ser los mismos ciudadanos que los que viven en Montevideo.

Y acá, una gran responsabilidad les cabe también a los representantes del partido de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, del Frente Amplio, en hacer la presión en los lugares donde tienen que hacerla, a los efectos de que se permita que acá se igualen las oportunidades.

Acá no se quieren privilegios, solo queremos igualar las oportunidades. Tenemos menos chances, queremos tener las mismas.

- ¿Y se puede lograr ese aporte desde el FA? Le pregunto porque en la interpelación hubo dos mociones, una que aceptó lo dicho por el ministro, que fue votada por una diputada salteña, y la otra que encomendaba al Ministerio a trabajar para poder concretar un IMAE en Salto, y que fue votada solo por la oposición…

– Bueno, entonces los demás tendremos que seguir metiendo la presión en donde tengamos que meter.

El periodismo también debería jugar un rol preponderante en esto cada vez que venga a Salto una jerarquía de Montevideo, hay que presionarla preguntándole cuáles son las verdaderas causas por las que no se puede lograr un IMAE para Salto. Además, han cambiado las circunstancias porque acá no se quiere inaugurar ahora un nuevo IMAE sino que lo que se quiere hacer es una extensión del IMAE del Sanatorio Americano en Salto.

O sea que no se trata de inaugurar uno nuevo. Es más, el propio Sanatorio Americano ha dicho que si tiene gastos en traslados, y en lo que sea, se pueden achicar los gastos.

Otro de los problemas que aduce el gobierno es que si autorizan el IMAE en Salto muy probablemente la Zona Este del país, como Cerro Largo, Treinta y Tres, iba a presionar, que termina siendo el riesgo que asumiría el gobierno si autorizaba el IMAE en Salto. Bueno, lo que resolvió Salto fue decir que no pretende la instalación de un nuevo IMAE, sino que lo que queremos es una extensión de uno que ya está instalado a través del Sanatorio Americano, que ya nos aseguró que no tienen ningún problema en venir al interior para atender a los pacientes.

Así que cada uno, dentro de nuestros ámbitos, lo que tenemos que hacer es presionar, y si alguno queda por el camino, lo lamento, pero tenemos que seguir por ese camino.

- Esta lucha por el IMAE, ¿no debería ser encabezada por el ciudadano número uno del departamento e ir detrás de él todos encolumnados sin ninguna bandera política?

– Si bien el doctor Juan Pablo Cesio concurre permanentemente a todas las reuniones, indudablemente que la figura del intendente es determinante, sin despreciar la figura del doctor Cesio. Al principio, cuando nosotros instalamos el tema en Salto, lo que hicimos fue decirle al intendente de aquel entonces, (Ramón) Fonticiella, que tenía que venir a sentarse a liderar, y como primera figura del departamento ponerse al frente y a Fonticiella no le quedó otra.

Después, lamentablemente, se fue desvirtuando hasta que por allá nos sacaron de la comisión, hasta me acuerdo que en un momento dije que vayan y que se saquen la foto ellos anunciando la instalación del IMAE, y en definitiva, la foto nunca pudo salir, porque la ministra de aquel momento, María Julia Muñóz, hizo unas declaraciones desastrosas.

Pero Lima tiene que aparecer, indudablemente que su figura será determinante, porque es la que los salteños eligieron para que gobernara el departamento.