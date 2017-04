En la década de los 90, Salto Nuevo y Ceibal fueron produciendo sus primeros enfrentamientos. Sucede que antes no habían coincidido. Décadas más atrás, Ceibal aparecía como institución de vuelo rasante, aunque a principio de los 80 fue aportando las primeras señales de crecimiento a partir de la Dirección Técnica de Roberto Campos. Entre otros, en ese equipo jugaban Miguel Ángel «Porky» Borges, Julio Claret y Walter Silva, jugadores bases de aquel tiempo.

En la sede de Ceibal, colgado en la pared, puede descubrirse ese Ceibal Campeón en divisionales menores. En los 90 plantea su revolución y se encuentra en la senda, con el vecino de barrio: no otro que Salto Nuevo.

Al día de hoy, no hay razón para la duda: ES EL PARTIDO DE MAYOR PODER DE CONVOCATORIA EN EL FÚTBOL SALTEÑO. Por lejos. Jueguen donde jueguen, en el Parque Dickinson, en el Parque Rufino Araújo o en el Parque Carlos Ambrosoni, la asistencia de aficionados SUPERARÁ SIEMPRE LAS MIL PERSONAS. El domingo que pasó otra vez. Salto Nuevo y Ceibal todo lo pueden.

La pasión del hincha en las tribunas, corolario perfecto. Para las arcas de la Liga Salteña de Fútbol, es casi que una bendición.

¿O alguien es capaz de establecer lo contrario?