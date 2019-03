Un par de meses atrás, Berta Gómez, entonces secretaria de la Liga Salteña de Fútbol, comenzó a evaluar formalmente la pretensión de algunos representantes de clubes: que se transformara en postulante a la presidencia de la Liga Salteña de Fútbol.

Aunque en algún momento admitió públicamente que “aún no estoy preparada para serlo”, llegaría la toma de posición porque las fechas pasaron a limitarse.

Cada vez menos tiempo, a los efectos de desarrollar una estrategia de promoción, “para convencer” a quienes podrían ser parte del consentimiento para que accediera al cargo mayor.

Lo real es que la secretaria “recogió el guante”, para plantearse la opción: cuestionarle a sus compañeros del Cuerpo de Neutrales, Juan Ramón Guarino y Marcelo Beltramelli, el mando de la centenaria casa del fútbol. Aquella confesión de “aún no estoy preparada”, se canjeó por una tentativa: la de dar pelea.

LA FATAL SUMA ADVERSA

El viernes pasado a la noche, el desarrollo de la Asamblea Anual Ordinaria en la Liga Salteña de Fútbol.

Elección de presidente y vice.

La fórmula Guarino-Beltramelli obtuvo el amparo de de 28 de los 33 clubes habilitados para votar.

Los restantes 5, a favor de Berta Gómez-Abel Rumi. Tres clubes no se pronunciaron por ausencias en esa instancia: Parque Solari y Defensor desde la “C”, Almagro desde la “B”.

El dominio de Guarino fue aplastante y acaso sorprendente.

Pero sorprendente aún el limitado número de adhesiones a la cuenta de Berta Gómez-Abel Rumí, cuando desde no pocas instituciones se alentó para “que acepte presentarse”.

LOS DICTADOS DEL FUTURO

Madre de Edinson Cavani, Berta Gómez llegó a la Liga en condición de secretaria electa, con el fin de “más que hablar, hacer”.

Plantó bandera a determinados niveles y en su corta campaña previa a la asamblea, trazó planes.

Luego del resultado de la elección, la pregunta es una: ¿qué relacionamiento futuro entre Berta Gómez y la Liga Salteña de Fútbol? ¿Se desprende de todo vínculo?

Sucede que no es solo, ella por ella.

También lo relativo a

Edinson Cavani, quien siempre expuso singular criterio solidario con los clubes de la liga y la liga en general.

A partir de esos 5 votos a Berta, ¿es posible que el quiebre en el relacionamiento se produzca o definitivamente no?.

Por lo demás, una situación de hecho: en las últimas semanas se profundizó el distanciamiento con el presidente Juan Ramón Guarino.

El mismo Guarino que declaró: “me sorprende que sea candidata a la presidencia, cuando un par de meses antes dijo que no estaba capacitada para la función”-.

Al fin de cuentas en esta materia, los dictados del futuro son los que están pendientes.