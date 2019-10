Ec. Rafael Xavier, integrante del equipo asesor de Ernesto Talvi

Visitó nuestra ciudad, el Ec. Rafael Xavier, uno de los asesores económicos del candidato a la Presidencia de la República por el Partido Colorado, Ernesto Talvi. El mismo hizo hincapié en resaltar el desgaste que ha sufrido la coalición de izquierda en el gobierno, y la necesidad de que el Uruguay cuente con un gobierno de coalición, ya que “se ve en el ambiente un panorama de consenso político en torno a una coalición alternativa del oficialismo”, sostuvo.

SE TERMINÓ EL TIEMPO DE LA BONANZA

La bonanza económica usufructuada por el Frente Amplio en el pasado reciente, sólo fue comparable con la bonanza de la época de Luis Batlle en la década del cincuenta del siglo pasado; la situación y los precios del exterior. Ahora, en la llamada década ganada, Uruguay tuvo un crecimiento espectacular, aunque, estuvo a media tabla en el ranking, que duró en algunos casos entre 15 y 20 años. Esto permitió la ampliación de las reservas y el blindaje financiero ante las crisis internacionales. Pero eso, es cosa del pasado; al tiempo que se daba hoy una situación dramática del estado de situación económica nacional, con todos los números en rojo y en debe. Cuando la rendición de cuentas de Tabaré Vázquez en el Antel-Arena recientemente, tuvo que apelar a datos y cifras del gobierno anterior en 2004. Se crearon muchos empleos pero, ahora, los está perdiendo. Es fácil gastar cuando sobran los recursos fiscales para hacerlo pero, eso ya se acabó, se terminó el tiempo.

TECNÓCRATAS

En realidad, no hemos recibido críticas respecto a la condición de “tecnócratas” y menos políticos; en ese sentido, las cosas en nuestro ámbito salen muy filtradas por los actores políticos. Nada puede ser completamente técnico y hay orientaciones políticas; e insisto en la necesidad de la interacción del bagaje técnico y la investigación necesaria con la participación política del sistema.

Aclaro que, nadie está trabajando con Talvi a cambio de nada, de ningún cargo prometido y establecido, no ha pasado nada de eso, y yo, estoy trabajando por el proyecto y punto.

Respecto a la situación política, considero que el país se está alineando a un gobierno de coalición. Las encuestas lo dicen, claro. Se ve en el ambiente un panorama de consenso político en torno a una coalición alternativa del oficialismo del Frente Amplio, un set de coincidencias entre varios partidos políticos que, seguramente, se harán cargo en el futuro próximo. Sin embargo, existe la necesidad de la victoria de Ernesto Talvi. No es lo mismo Talvi que Lacalle, los proyectos son diferentes, aunque, hay coincidencias, pero, considero relevante que sea Talvi el conductor de la coalición futura, ya que no tenemos vocación de salir segundos en esa partida.

REPOSICIÓN DEL PARTIDO COLORADO

El Partido Colorado, en cierto modo, ha recuperado su posición histórica en el espectro político. Y, desde otras partes, se ha movido hacia el centro ideológico. Hay un proyecto desgastado, en cierta forma un clima de ciclo cumplido por el Frente Amplio y, por otra parte, la necesidad de asumir el poder, un proyecto alternativo; se trata de capacidad e ideas para seguir adelante, pasar a otro nivel en el desarrollo del país. Es hora de cambiar, ya que no es posible seguir con el rumbo del oficialismo.

LA JUVENTUD COMPROMETIDA

Ciudadanos ha decidido recorrer el país para dar cuenta de las propuestas para el próximo gobierno. Así los definió oportunamente nuestro candidato a la Presidencia de la República, Ernesto Talvi, y reza en la propaganda electoral. Puedo admitir con orgullo que, soy parte del equipo de asesores de Talvi en materia económica, entre los tantos en muchos órdenes, además de integrar una mesa chica de centralización y coordinación de la campaña. El grupo está conformado en general con gente muy joven pero, con capacidad, experiencia y motivación para el trabajo partidario electoral. El equipo tiene buenos antecedentes en la investigación y formulación de políticas públicas, aunque, un poco menos en las lides de juntar votos pero, todo se aprende al andar; y lo hacemos con entusiasmo y convicción de los caminos emprendidos.