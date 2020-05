«No es fácil ser optimista, por lo que apuntaba: cuanto más pasa el tiempo, menos posibilidad que el fútbol retorne en tiempo y forma. A esta altura de los hechos, hay cosas en las que tenemos que coincidir: es impensado que en Salto juguemos sin público. No puede caber en el pensamiento de nadie. Abrir un escenario, significa un presupuesto que hay que contemplar.

Si no se recauda, no es posible cubrir ningún costo.

Esa posibilidad se la deja para otras ligas, que tienen detrás un determinado sustento económico. Lo nuestro va por otra dirección y no tiene nada que ver. Si no estamos en condiciones de jugar, simplemente no se podrá y punto»

(A la cuenta de una reflexión pendiente del Presidente de Nacional, JOSÉ LUIS PERTUSATTI en EL PUEBLO. Valía la pena rescartarla).