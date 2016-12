Con uno de los jugadores que EL PUEBLO pudo dialogar el día de ayer, fue con Federico Gómez. El defensa que este año defendió al equipo de Progreso nos comentó sobre su sentimiento al estar nuevamente convocado para defender a Salto, su análisis de lo que fue la temporada anterior de la selección y las expectativas que tiene para este año.

Con respecto a lo que sintió al momento de ser convocado por Nieto Gómez expresó que se sintió “orgulloso de poder vestir nuevamente la camiseta de Salto, creo que a pesar de que este no fue un buen año para el equipo en el que jugué, en lo personal fue bueno.”

Federico y su hermano Javier, fueron dos de los jugadores que iniciaron la semana pasada los entrenamientos junto al Profesor Carballo, ellos se enteraron antes de la citación oficial que estaban convocados y sobre esto, el defensa salteño comentó a EL PUEBLO que “Bujia” habló con nosotros un par de días antes de arrancar y nos dijo que si no teníamos problema el nos iba a convocar para la selección, nosotros le contestamos que no lo teníamos y que estábamos a las ordenes; fue así como arrancamos el lunes pasado a practicar. Estos días de inicio de la preparación para nosotros fueron un poco pesados porque, hace algunas semanas que no jugábamos y costo un poco arrancar, pero ahora ya estamos en ritmo.”

El año pasado la Selección de Salto logró ser nuevamente campeona del litoral, pero en semifinales quedó eliminado frente a Maldonado, con respecto a lo que fue la temporada anterior Federico Gómez, expresó que “estuvimos bastante bien, había un buen grupo, buenas personas sobre todo y creo que había un buen plantel al igual que este año. En esta oportunidad hay una base de lo que fue el equipo de la temporada anterior y todos tenemos claro que es lo que buscamos y como trabajamos.”

El objetivo principal para este próximo año con la selección que se plantea Julio Federico es “conseguir el objetivo que tenemos todos los que llegamos a la selección, que es salir campeón, ir partido a partido sumando y dar todo de cada uno para lograr cada cosa que nos planteamos. Creo que algo a destacar es la hinchada de Salto, para nosotros es importante que nos acompañen siempre”.