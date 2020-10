Más allá del puntaje de Vértigo para liderar la clasificación general en la Liga Salteña de Fútbol Comercial, los equilibrios están planteados en puestos inmediatos. Pero ocurre también que a los relegados no le faltan razones, por eso cada partido es una puerta abierta a la incertidumbre. El actual campeón Deportivo VJ se quedó con la segunda posición y no le faltan argumentos para la apuesta. De lo que no hay dudas es que esta décima fecha incluye menú del bueno. Para todos los gustos.

En Nacional

Hora 14- La Academia vs La Nueva Reco

Hora 16.15′- La Cafetera vs García Triaca

En cancha de VJ 1

Hora 14- La República vs Villa España

Hora 16.15′- Dale Verde vs San Miguel

En cancha de VJ 2

Hora 14- Vértigo vs Casa Jaco

Hora 16.15′- Deportivo VJ vs Minervine

Hora 18.30′- La Mecánica vs Minimercado Apolo

EN LA TABLA- Vértigo 23, Deportivo VJ 20, Dale Verde 19, La República 18, Minervine 16, La Cafetera 12, La Academia 12, Casa Jaco 11, La Mecánica 11, García Triaca 10, La Nu 15- Edición de sábado 3 de setioembreeva Reco 8, Villa España 7, Mini Mercado Apolo 6 y San Miguel 4.