Los 40 puntos alcanzados por Salto Nuevo, sobre un total de 22 fechas disputadas en este 2016, no es menos que para los albiverdes, un paso estadístico vital en TODA SU HISTORIA, cuando le ha tocado jugar en Primera División. De unas semanas atrás desde EL PUEBLO, una manera de pasar y repasar colecciones, datos, comparaciones, etc. La conclusión pasa a tener elocuencia declarada: NUNCA ANTES EN LA “A”, UN EQUIPO DE SALTO NUEVO ALCANZÓ 40 PUNTOS EN DOS RUEDAS. Es en puntaje, el EL MEJOR SALTO NUEVO.

Desde la Dirección Técnica de Federico Suárez, la ayudantía de campo de Luis Alberto “Goli” Sansberro, con el Profesor Francisco Carvallo en la adecuación física, produce un hecho que incorporará a la estadística como hecho marcadamente puntual.

Los albiverdes fueron terceros en el Acumulado (suma de Apertura y Clausura). Un total de 22 partidos jugados, 11 ganados, 7 empatados y 4 perdidos. 36 goles a favor y 25 goles en contra. Fue el cuarto equipo más goleador. Por ejemplo: registró más goles que Ceibal (32), Ferro Carril (30) y Salto Uruguay (35).

SUPERANDO LA DE 2008

¿Cuál es el aspecto central a tener en cuenta?: este Salto Nuevo 2016, supera EN UN PUNTO, al Salto Nuevo de 2008, orientado técnicamente por Gustavo Ferraz, y que llegara a convertirse en uno más de la liguilla. Ese Salto Nuevo 2008, jugó igualmente 22 partidos, de los cuales ganó 11, empató 6 y perdió 5. Los 38 goles a favor y los 26 goles en contra.

Para tener en cuenta: el Salto Nuevo 2008 incluía en su plantel y alcanzaba la condición de titular, el propio Federico Suárez.

A su vez, no está demás rescatar el año 1995, en que Salto Nuevo es finalmente superado por Ceibal. Fue un año de excepción, que seguramente el hincha de la “República” no archiva en la memoria. Se jugó una primera rueda, todos contra todos y luego una segunda rueda, dividida en series. Fueron 16 partidos en total, antes del desarrollo de la liguilla. En esos 16 juegos, Salto Nuevo llegó a 30 puntos. Lo real y definitivo es que antes y después de esos años, Salto Nuevo supo de participaciones en la “A” sin que en ningún caso la suma de puntos finales, se situara por encima de los 40 puntos.

Por eso, el 2016 para el plantel de Federico, no es un año más. Se mete en la historia. Con derecho, legitimidad y resonancia. Francamente la ha tenido.