Soledad Marazzano, lanzó su campaña

Este miércoles a la mañana en conferencia de prensa, la Contadora Soledad Marazzano dio comienzo a su campaña electoral para la intendencia de Salto, quien junto al intendente Andrés Lima, serán las dos personas elegidas por el Frente Amplio (FA) para retener el gobierno en mayo próximo. Marazzano sostuvo que para ella no es ninguna mochila ser la primera mujer que es candidata a intendente por su fuerza política en Salto, y agradeció el respaldo a su candidatura de la Vertiente Artiguista, Compromiso Frenteamplista 711, Lista 5005, Casa Grande, El Abrazo (representado por Magnolia), el Partido Demócrata Cristiano, el PAR, la Agrupación Humanista «Armando Aguirre» y del Movimiento Alternativa Socialista. Sumándose el Movimiento de Participación Popular, que a fin de año emitió una declaración anunciando que sacaría listas a la Junta Departamental por ambas candidaturas frenteamplistas.

Tras leerse los saludos del ex intendente Ramón Fonticiella y de Mónica Cabrera, presidenta del FA, Marazzano enumeró algunos principios programáticos por los que encaminará su campaña así como los desafíos que tiene por delante.

DESAFÍOS Y RUMBOS

«Sabemos que nos estamos enfrentando a una campaña muy difícil –comenzó diciendo Marazzano-, esta no es una campaña cualquiera, pero asumimos, con mucha responsabilidad y compromiso, dejar todo en la cancha, de entregar nuestro máximo esfuerzo para que sea el FA el que retenga la intendencia de Salto».

«Sabemos que este espacio genera una cantidad de expectativas», pero «entendemos al FA como una fuerza política de muchos sectores, y de esa forma se tiene que gobernar».

«En toda elección departamental donde hay múltiples candidaturas, sabemos que nos enfrentamos a una doble competencia. Por un lado, una competencia entre lemas. Ya sabemos que van a haber candidatos a la intendencia del Partido Colorado y del Partido Nacional que tienen otros rumbos, otros objetivos, otra forma de ver la realidad del departamento, del país y del mundo».

«Y después tenemos una competencia interna. Los frenteamplistas sabemos que tenemos esa competencia interna, y una de las opciones somos nosotros. Esa competencia que, a pesar de tener un rumbo común, que es el programa del FA, tenemos diferentes visiones, formas o interpretaciones de ese rumbo y de cómo llevarlo a cabo. Ustedes han conocido, porque ha sido público y notorio, que hemos sido críticos al momento de evaluar esa forma de llevar adelante el programa, porque así lo hemos manifestado en estos cinco años, y no reusamos de esa visión crítica que tenemos, pero sabiendo que el rumbo es uno solo, porque el programa es uno solo. Distinto es el rumbo de los partidos tradicionales, que en esta vuelta proponen hasta a los mismos candidatos que llevaron adelante la administración de la intendencia de Salto y que tanto mal y daño nos hizo a todos los salteños. Apartados de eso totalmente, sabiendo que nuestro rumbo es otro».

PRINCIPIOS Y PROPUESTAS PARA SALTO

«Pero la militancia y nuestros compañeros nos piden que miremos el futuro y que no miremos el pasado. Que estemos trabajando en las propuestas que tenemos para adelante para todos los salteños, y en eso estamos».

«No nos podemos apartar de algunos principios generales que desde esta candidatura les estamos proponiendo. Primero de todo, les estamos proponiendo una candidatura realmente frenteamplista, y eso también nos llena de responsabilidad al momento de contar lo que tenemos previsto». «Otro de los principios generales que para nosotros es fundamental, es esa necesaria cercanía con el FA, con los compañeros del FA. No entendemos otra forma de gobernar desde un gobierno frenteamplista». «Un gobierno departamental formado por un legislativo y un ejecutivo, porque no se puede olvidar de la Junta Departamental, y entendemos que gobernar como principio fundamental del FA es teniendo en cuenta a esa otra parte del gobierno departamental, que es la Junta, no olvidándonos de ninguna bancada, porque también son parte del gobierno». «Algo indispensable para nosotros al momento de tener un gobierno de izquierda, es la participación social, es la participación de los vecinos involucrados en la forma de gobernar y de lo que queremos llevar acabo. Con eso estoy hablando de varias herramientas, como son el presupuesto participativo, las comisiones vecinales, que son fundamentales si entendemos que un gobierno es de todos y todas».