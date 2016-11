Días pasados estuvo en nuestra ciudad Facundo Ponce de León, reconocido periodista y comunicador televisivo, fundamentalmente por su destacado último trabajo con el programa de Canal 12, “El Origen”, a través de la productora que fundó con su hermano, “Mueca Films”. Estuvo en Salto con una agenda bastante ajetreada, destinando más de hora y media para poder intercambiar ideas con periodistas y comunicadores de nuestro medio.

La conferencia que dio en la sede de la Universidad Católica, de la que es docente desde hace años, llevó por título “Filosofía, vida cotidiana y medios de comunicación”. “Solemos asociar la filosofía con algo alejado de la vida diaria. Gente aislada en bibliotecas haciéndose preguntas que nada tienen que ver con el día a día. ¿Por qué tenemos esta imagen de los filósofos? Se afirma también que los medios de comunicación se encargan de bombardearnos con mensajes que pueden distorsionar la realidad. ¿Es así?”, planteaba desde la convocatoria para hacernos pensar en estos temas.

Facundo Ponce de León es doctor en Filosofía por la Universidad Carlos III de Madrid. Su tesis doctoral trató el concepto filosófico de autoridad y analizó la obra de Hannah Arendt. En 2001 obtuvo su licenciatura en Filosofía y en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de la República de Uruguay. Trabajó luego como periodista en prensa escrita (El Observador, El País, Freeway, Montevideo. com) y también para la televisión (Vidas, Contenidos TV, Teledoce). Editó la revista Netgate Magazine y en 2004 fue consultor en comunicación organizacional en Improfit. Desde el 2012 dirige la Cátedra de Antropología de la Universidad Católica del Uruguay. Ese mismo año fundó junto a su hermano, Juan Ponce de León, Mueca Films. Han realizado proyectos audiovisuales en Uruguay, Canadá, Suiza, Haití y Rusia. Actualmente trabajan en un nuevo formato televisivo sobre historia: “El Origen”.

- Cuando inició “El Origen”, fue mostrado como una innovación en materia televisiva, haciendo investigaciones históricas en un formato distinto que dio qué hablar. ¿Es muy complicado hacerlo?

– Es complicado porque es un tipo de documental que requiere muchas entrevistas, y yo soy un periodista de entrevista larga, me cuesta mucho hacer una entrevista de diez minutos a un historiador para preguntarle qué eran las Instrucciones del Año XIII o por qué desembarcaron los Orientales en La Agraciada. Necesito como entrar en calor, para que entre en calor el entrevistado y para que yo pueda entrar en calor. Entonces, son muchas entrevistas que después hay que editar, y esta idea que teníamos de generar como una especie de discurso audiovisual innovador pero también pedagógico, pero que tampoco le pareciera al historiador que era muy básico, todos esos elementos hacían del proyecto algo que no iba a poder tener más de dos o tres capítulos por año como máximo. Y en eso seguimos, aunque ahora nos fuimos de la historia y nos enfocamos más en el humor…

- La historia del humor.

– Así es. Pero digamos que primero planteamos cómo llevar a los personajes históricos a la televisión, que fue la primera serie de “El Origen”, con Batlle y Ordóñez, Artigas, Varela y los Treinta y Tres. Después fue cómo llevar lo televisivo a lo histórico, que es esto del humor, con “Telecataplum”, “Decalegrón”, los viejos humoristas, contar esa historia de lo televisivo.

Y lo hicimos porque estamos tratando de ver dónde está el periodismo hoy, estamos tratando de entender hacia dónde va el mundo audiovisual, que también es una manera de entender hacia dónde va la prensa escrita. Digamos que el periodismo está como en esa encrucijada, la gente necesita las buenas historias, quiere leer y consumir un buen material, pero al mismo tiempo los medios están cambiando, la oferta es tan amplia e ilimitada que se está viendo cómo se sobrevive.

- ¿La gente busca información o busca que le den la noticia deglutida para no tener que pensar mucho?

– Yo lo plantearía un poco diferente. La gente no necesita información, necesita comunicación. La diferencia está que la información son datos fríos mientras que la comunicación son datos enmarcados. No es deglutidos para que no piensen, es que nosotros, seres humanos, nos identificamos con la historia. Si yo te pregunto quién sos vos me vas a tener que contar una historia, soy hijo de, hice esto, cuando era chico me pasó aquello.

Vos contás una historia, no es que me estás deglutiendo nada para que yo no piense. Si me das información no me contás quién sos. Si te preguntó quién sos y me mostrás tu cédula no me estás contando quién sos.

Entonces, lo que la gente está necesitando hoy son buenas historias, y eso no es información. No necesito saber que hubo veintidós asesinatos, necesito saber qué pasa con esa nena de doce años que se quedó sin el padre, y no es morbo, es que es una historia, no es un dato estadístico, no es un número.

- ¿El periodismo informa lo que la gente quiere saber o el periodismo intenta imponer la noticia que debe consumir la gente?

– En ese sentido ha sido siempre una extraña tensión entre las dos cosas, porque informa lo que el público necesita pero al mismo tiempo, cada tanto, puede introducir un tema en la agenda. Entonces, nosotros dos mañana fundamos un medio y queremos introducir la idea de las propiedades curativas de la manzana en este departamento de naranjas, y lo podemos empezar a hacer, buscamos alguna manera. Lo que muchas veces se hace es ver eso como una especie de engaño, y yo no lo veo como un engaño. Vos construís agenda, y en esa agenda lo que tenés que tener es la responsabilidad de hacerte cargo de la construcción de la agenda.

Los medios en eso están con una extraña simbiosis, porque también al final el lector de El Pueblo es siempre lector de El Pueblo y el lector de Cambio es el de Cambio, entonces se genera como una especie de comunidad de periodistas y lectores, como la gente que consume tal radio o tal otra. Creo que hay una tensión entre informar lo que la gente quiere pero también introducir temas en la agenda.

- Le preguntaba porque se habla mucho que la televisión, como formato comunicacional, es “la caja boba”, y usted con “El Origen” viene a proponer otra forma de encarar la televisión, yendo a contra flecha de esa definición.

– Es muy fácil decir que la televisión es la caja boba, lo que es mucho más difícil es pensar cómo hacerla menos boba, y también preguntarse hasta qué punto lo bobo no es decir que es una caja boba. La tele es un medio.

Está lleno de cosas escritas que son una porquería, nadie va a decir entonces que la literatura es mala, y sin embargo si mirás todos los libros que se publicaron desde que se inventó la imprenta, probablemente la mayoría sean libros mal escritos o espantosos. Y la tele produce una cantidad de cosas audiovisuales todos los días de las cuales el 98% pasan sin pena ni gloria y no por eso es boba.

Me pongo muy incómodo con esos discursos porque no me impulsan a nada. A lo que me impulsa es a querer contar cosas, y “El Origen” es querer contar eso. Es algo emergente decir que hoy están los valores pervertidos, los valores eran los de antes…

- La tinellización de la sociedad…

– Ah, sí, soy absolutamente contrario a todo ese discurso. No creo que haya una perversión de los valores, no creo que los jóvenes de hoy sean peor que los jóvenes de ayer. Son las mismas esponjas esperando que los adultos les demos sentido, los encausemos, nos peleemos con ellos y después ellos nos hagan el homenaje cambiando algunas cosas de las que nosotros dijimos.

- Cuando analiza los datos que emanan hoy de nuestra Educación, donde se habla mucho de la deserción y de los bajos niveles educativos, y que los jóvenes que hoy se están capacitando para enfrentar el futuro en estas condiciones terminarán siendo quienes tengan la responsabilidad de conducir al país, ¿qué piensa?

– Y me amerita una reflexión con cierta perplejidad.

No me termino de dar cuenta qué es lo que se está quebrando, porque que se está quebrando algo no me cabe la menor duda.

Que la Educación necesita un cambio de timón tampoco me cabe ninguna duda, pero no termino de entender bien qué es lo que hace que una persona se forme, hasta qué punto un estudiante que quizás fue un mal alumno durante Primaria después en Secundaria repunta o un mal alumno de Secundaria después en la Educación Terciaria repunta. Claro, pero me dirán, el problema es que ni siquiera llegan a Secundaria, hay una deserción, entonces, ¿cómo se hace con eso?

Y no sé bien cómo se hace, pero en todo caso, confío que quienes van a gobernar el país dentro de tres o cuatro generaciones, no serán esos que desertaron, serán los que pudieron seguir el camino educativo, a pesar de la crisis.

- ¿Eso no nos transformará en una sociedad elitista?

– Bueno, sí, esa es una de las grandes cuestiones, cómo se revierte la fractura social, pero que hay una fractura social y que se está agudizando, no cabe ninguna duda.

- ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación para revertir esta brecha?

– Generar ese interés por volver a preocuparse por la formación, y eso se genera con buenas notas, con buenos informes, con buenas historias, pero también sabiendo que nos toca eso. Vos y yo no sabemos hacer un plan de estudios…

- ¿Se está cargando entonces de mucha responsabilidad a los medios cuando tal vez la responsabilidad de la sociedad que tenemos está en otro lado?

– Y sí. Pero capaz que también estamos cargando de mucha responsabilidad al sistema político de cuestiones que tienen más que ver con la ruptura de ciertos lazos familiares que antes eran también los que sostenían la educación que después se iba a recibir en el centro de estudios. Entonces, hay un problema de fractura social muy profundo. A ver, en ciertos asentamientos irregulares hay una competencia para ser abuela antes de los treinta años, es decir que la chiquilina quiere ser mamá antes de los quince y quiere que su hija, sea mamá antes de que tenga quince para ser abuela con treinta, ahí claramente estás frente a una fractura gigantesca.