Visita de Lacalle Pou a Salto

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, llegó en la noche de este domingo al departamento de Salto para una larga jornada de actividades durante el lunes.

Su agenda comenzará a las 10 horas con la inauguración del Polo Educativo Científico Tecnológico Binacional, ubicado en la Comisión Técnica Mixta (CTM) Salto Grande. Este proyecto tiene una parte educativa, que busca fortalecer la parte académica del departamento y otra parte de desarrollo industrial, con una incubadora para emprendimientos tecnológicos.

Esta visita no cae bien en dirigentes colorados, como el exintendente de Rivera Tabaré Viera, que se mostró molesto dado que el presidente actual de la CTM Salto Grande es Carlos Albisu, candidato a intendente blanco del departamento.

De cara a las elecciones del 27 de septiembre, en Salto hay una competencia entre tres partidos, que, según las encuestas, lidera el Frente Amplio por sobre el Partido Nacional y luego el Partido Colorado.

«Qué lástima, el poder ejecutivo y el propio Presidente con todo su peso, llegan en plena y disputada campaña departamental a Salto. Inaugura Polo educativo en CTM donde el reciente presidente es el candidato del PN», escribió en su cuenta de Twitter Viera, que durante buena parte del año ha estado como senador en suplencia de Julio María Sanguinetti (recluido a causa de la emergencia sanitaria).

Pocos minutos después el senador suplente del Partido Nacional Sebastián Da Silva buscó bajar la tensión con su compañero de coalición respondiendo a su tuit: «Estimado, no adjudique intenciones. Por las dudas va a la Central Hortícola que es un ámbito de un ministro de su partido. Todo Salto está invitado y feliz con la Presencia del Presidente. Vaya tranquilo que no hacemos la prueba de la blancura»

Sin embargo, Viera volvió a la carga y respondió que no adjudica intenciones pero que es «por lo menos inoportuna esta visita. Se podría esperar 20 días».

«Este es un gobierno 24×7. Y lo vamos a hacer junto a Ud», respondió finalmente Da Silva.

Con respecto a la agenda del presidente, según informó Telemundo, luego de visitar Salto Grande inaugurará una planta de procesamiento de cannabis medicinal de una empresa canadiense. Luego visitará los avances de una Central Hortícola y terminará la jornada en Cuchillas de Guaviyú, un pueblo de 150 habitantes donde se hará entrega de una ambulancia por parte de ASSE. Se trata de una promesa de campaña del presidente.