Miguel Rognioni retornó al Consejo Único Juvenil, en medio de un abrumador apoyo

Sobre las 19 y 15′ de la víspera, MIGUEL ROGNIONI irrumpió en el local de la Liga Salteña de Fútbol. Sus compañeros de mando en el Consejo Único Juvenil, Ángel Ávalos y Laura Custodio, sabían que llegaría para aportar su verdad sobre lo sucedido.

O el hecho mismo que sacudió la interna del Consejo Único Juvenil y sobre todo, a la selección juvenil Sub 17.

La inclusión antirreglamentaria del jugador Tomás Medina, quien había acumulado cinco tarjetas amarillas, implica un partido automático de sanción. Sin embargo fue incluído en el formulario del partido disputado el pasado sábado en el estadio «Antonio Suppici» de Colonia del Sacramento, partido de ida de Cuartos de Final por el Campeonato del Interior.

Reclamo de Colonia, error fácilmente comprobable y los puntos a cuenta de los rojos, que el sábado llegarán al Dickinson con un resultado de 6 a 3, después de haber perdido 3 a 0.

Concreto es que Miguel Rognioni historió lo sucedido, cuando en aquel fatídico 13 de marzo, todo se fue desgajando como consecuencia de la pandemia y se denunciaron los dos primeros casos de coronavirus en Salto.

El viernes es el día en que los neutrales del Consejo Único Juvenil, reciben de manos del gerente de la Liga José Luis Sabarrós, el sobre conteniendo el boletín de OFI con todos los informes vigentes. Ese sobre incluía la información, sobre las cinco amarillas acumuladas en el caso del juvenil salteño. Pero en esa ocasión, todo quedó en un segundo plano porque las suspensiones de campeonatos se notificaron desde la propia Organización del Fútbol del Interior.

Transcurrieron casi seis meses y se cayó involuntariamente en la trampa del olvido. La explicación de Miguel Rognioni fue esa.

AL HABLA CON

LOS JUGADORES

Antes de su presencia en el Consejo Único Juvenil, para reasumir la función, tanto Miguel como Javier Da Col (delegado) comparecieron en la práctica de la selección juvenil y «de acuerdo al clima que podíamos comprobar, estaría en juego la decisión de rectificar la medida».

El hecho es que el presidente fue receptor de un abrumador respaldo, de todos aquellos ámbitos que hacen al Consejo Único Juvenil y a la selección Sub 17 en particular.

«No fue un error compartido subrayó. Soy el único responsable. Este es un error imperdonable. No debió suceder. Me sentí mal y dolido. Lo sigo estando. Pero no soy un cobarde; no abandono el barco. Fueron demasiadas señales de apoyo. Por eso estoy aquí».

Tras los argumentos expuestos por el presidente en la sesión ordinaria del Consejo Único Juvenil, expresiones puntuales de los delegados, alimentando la comprensión frente al desgraciado capítulo y el beneplácito generalizado por la vuelta en funciones de Miguel Rognioni, quien no dejó de mencionar de principio el respaldo de sus dos compañeros neutrales, Ángel Ávalos y Laura Custodio.