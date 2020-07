Wilney Arambarri, desde Tropezón

«Puede parecer una locura o que esté fuera de lugar. Hace tiempo que la vengo manejando. La voy a compartir con mis compañeros de Comisión Directiva, como paso previo a tratarla a nivel de la Liga Agraria».

Tan solo unos días atrás en ocasión del nuevo aniversario de Sportivo Tropezó, cuando WILNEY ARAMBARRI le confesó a cronistas de EL PUEBLO esa opción. Y completó la idea, «que no es otra que los clubes agrarios nos integremos a la Liga Salteña de Fútbol. Yo se que algunos me dirán que no es posible o que es imposible. Pero yo pregunto si por lo menos no es viable analizar esa chance, para ir viendo si puede cuajar o no. En lo personal no la veo tan disparatada y las dos Ligas pueden verse beneficiadas».

DESDE EL

RAZONAMIENTO Y LA VERDAD DE LOS HECHOS

Los 43 años de «Ney» Arambarri en Sportivo Tropezón. Roles que no le faltan y tiene.Como jugador. Como directivo.

Donde hay que tender una mano, ahí. Es hombre de la causa. Pero además de los que hila fino, cuando de idear se trata. También en este caso, y también la sustenta.

«Los que somos parte de la Liga Agraria sabemos que de años a esta parte, no venimos bien. No por nada, equipos con trayectoria han quedado por el camino y a otros les ha costado sostener determinados protagonismos. Aunque hay quienes no dejan de plantear situaciones a favor. A su vez, en la Liga Salteña de Fútbol se habla de menos gente y menos recaudación. Si las dos Ligas somos parte de la misma realidad, ¿por qué no nos juntamos y vemos qué pasa? De repente se produce una atracción nueva, distinta. Y entonces, la gente es la que puede ganar y nosotros también. Es una posibilidad para hablar, debatir a fondo.

De repente hasta puede acordarse la disputa de torneos a nivel experimental por un par de años y ver que pasa. Cada Liga tiene su asamblea y los reglamentos pueden ser adaptados a lo que se busca.

Si la idea es un aporte, de repente la podemos hacer jugar».