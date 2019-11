Pedro Sánchez, el responsable del Dickinson

Arrancar un comentario sobre lo que me impacto la tristísima noticia. No hay quien no te conozca en lo que has hecho en el fútbol. Yo aparte de eso conocía al tipo leal, comprometido sin grises o blanco o negro al tipo que siempre mostró e hizo mostrarme respeto.

Donde nos veíamos nos saludábamos con esa altura que pocos se la ganan en la vida, amigos entre los amigos. La amistad que manteníamos desde años me hizo apreciar tu lealtad y me hizo respetarte. Como tal, como un SEÑOR más allá de una cancha… en la vida. Son momentos que uno piensa si es injusta la vida y tantas cosas que se pasan en un segundo por la cabeza. Por eso en el plano que estés te digo un hasta siempre, al Gran Señor de persona más allá de lo futbolístico, a la gran persona integra. Al amigo y un tipo de verdad. ABRAZO Y MIS MÁS SINCERAS CONDOLENCIAS A SU FAMILIA» (Pedro Sánchez, el responsable del Parque Dickinson).