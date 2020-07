Ahora Richard Requelme. ¿Qué es lo que se quiere? Uno más en la nómina

En la edición de la víspera, RICHARD REQUELME habló un poco de todo.

Con jugadores como él, o deportistas como él, siempre es posible acentuar la reflexión, a partir de la profusa temática que es capaz de ofrecer el fútbol.

Porque además en el caso de Requelme, propio de quien transitó por varios equipos, tanto a nivel capitalino, como en el exterior.

Más allá del juego, los rescates, las vivencias, los organigramas que rigen y los productos que se alcanzan. El placentero tiempo de redescubrir a quien fue uno más en la consagración del último Salto Campeón del Interior.

EL GIRO DE TUERCA

Hasta que llegaría un momento en que invocado la situación dominante, Richard Requelme concluye en que «uno ha tenido la posibilidad de conocer otras realidades. De vida y de fútbol. Pero también volviendo a Salto, admite cosas que pasan y que son nuestras. Entonces, termino siendo de los que piensa que Salto tiene un potencial brutal para despegar en fútbol y convertirse en una plaza profesional. Y si no es a través de la Liga, que pueda un club asumir esa chance. Ferro Carril o Salto Uruguay, tan solo para mencionar a dos clubes del medio. El espacio físico que tiene Salto Uruguay en su cancha, no lo tiene cualquiera a nivel de Montevideo. Lo que uno ve es que el fútbol salteño necesita de un giro de tuerca. Un cambio profundo, rotundo. Para eso tiene que cambiarse la cabeza. Saber lo que se quiere, si es que se quiere»

ESTO ES LO QUE SOMOS

Cuestión central, cuando Richard reconoce en que «Salto tiene un potencial brutal para despegar en fútbol y convertirse en una plaza profesional».

Es cuestión de hecho.

La infraestructura de Salto es portentosa, para ejercitar el deporte que sea: canchas, gimnasios, clubes, plazas, etc. Y aunque el Parque Dickinson sepa de algunas carencias puntuales, es viable de alguna solución. El hecho es que el Dickinson es siempre el último orejón del tarro, y más se quita que lo que se da.

Quien por años fue futbolista, recala en el objetivo profesional, que sin embargo por estos lares hemos desterrado. Salto Fútbol Club fue patrimonio de pocos en materia de ilusión y varios los que hicieron fila para bajarlo a puro hondazo. Y lo hicieron. El fin materializado.

Requelme mete la quinta y aflora la necesidad de un cambio profundo.

¿Pero a partir de quién o de quiénes o de cuántos? No dejará de plantearse después: «saber lo que se quiere si es que se quiere».

Acaso, habría que fabricar una tregua en el camino. Reconocer o no, si existe o no, voluntarismo, capacidad, energía creadora o algo más, para capitalizar este «potencial brutal». Por ahora, todo se torna gris y lejano. No hay señales, Y el tiempo pasa.

Es esa acaso, la amarga comprobación. O decepción.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-