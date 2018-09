17.15′: Universitario vs Ceibal

Es la necesidad de Ceibal de ganar. Y si no puede ganar, empatar. Pero Ceibal lo que no puede… ¡es perder! Porque enfrente lo tiene a Universitario.

El rojo primero en el Acumulado y no deja de ser entonces, el rival a vencer, porque si no es campeón de la tercera rueda tiene derecho a un partido adicional. Por eso, bien que se entiende la necesidad de Ceibal.

En tanto, dos aspectos para tener en cuenta: Universitario arriba en la plenitud, entre el fútbol que predica y la convicción que se prolonga, más las vertientes ofensivas que no le falta.

Ceibal a su vez, mermó de nivel, sobre todo de mitad de cancha para arriba. La ausencia del “Mono” Ferreira limitó el campo de resolución atacante, mientras que sin Darío Rondán, Ceibal se pierde un líder natural, más la gravitación en el funcionamiento.

No negar la chance superior de Universitario, es “una trampa al solitario”. Lo que es, es.

Ceibal deberá apelar a todo el repertorio posible. Mientras su necesidad, seguro que es entendible.