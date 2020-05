Hasta el 6 de mayo, solo el 28% de los escolares se conectó a la plataforma de matemáticas montada por el Plan Ceibal para dar clases a distancia durante la campaña de prevención del Covid-19. Este dato fue dado a conocer por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie quien advirtió sobre el riesgo de «perdida de alfabetización» en la primera etapa de Primaria. «No solo significa perder el año, sino toda la alfabetización que tuvieron», explicó Alfie en entrevista con Radio Carve.

El funcionario dijo que a nivel de gobierno se están evaluando las estadísticas disponibles en el Plan Ceibal respecto al comportamiento del alumnado en lo que va de la emergencia sanitaria.

El impacto es importante, dijo Alfie, porque se puede ver semana a semana como cae la receptividad de los niños a los trabajos propuestos.

Aclaró no obstante que esto es algo que está pasando en todo el mundo, no es exclusivo de Uruguay.

En cuanto a la estrategia adoptada por el gobierno, Alfie dijo que se seguirán dando «pasos cortos» con la intención de no dar marcha atrás, aunque «si no hay más remedio se va a retroceder». Desde el 13 de marzo, el Poder Ejecutivo implementó medidas restrictivas que incluyeron la suspensión de clases.