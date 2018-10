No fue noche apacible. Acaso turbulenta en más de una dirección. Porque frente a determinados comentarios periodísticos y especulaciones sobre la escasez de venta en la primera fecha de la liguilla en la «A», el gerente de la Liga Salteña de Fútbol, José Luis Sabarrós, expuso toda una serie de números sobre la mesa. La venta en el Dickinson, la anticipada en los clubes y en otros sectores destinados, el volumen de carné de libre acceso, las 50 entradas que regalaron los neutrales a algunos medios de prensa. Pero además en el caso del Dickinson, en aquella primera tarde de liguilla, la discriminación en la venta: Tribuna «Esc. Fernando Irazoqui» 798, Tribuna España 1.089; sede de Gladiador 167, en Salto Nuevo 282 a manera de ejemplos.

EL AVAL AL GERENTE

Como aspecto a tener en cuenta, en algunos sectores de opinión, se manejó respecto a falsificación o entradas fotocopiadas. José Luis Sabarrós admitió que 8 entradas fueron fotocopiadas y comprobadas por ende. Otras, sin el talón correspondiente, con situaciones reales: aficionados que ingresan y luego la derivan a otros que aguardan en el exterior.

Para los porteros nada es fácil, ante maniobras de esa índole. En tanto, frente a determinadas acusaciones, el gerente remarcó que «si no me tienen confianza, me lo dicen. Si mi función está en dudas no voy a trabajar. Me quedo en mi casa. No me merezco esto».

Desde los neutrales y delegados de clubes, el respaldo surgió para el gerente, «porque además el sabe que lo tiene», expuso más de uno.

«ESTAMOS PREOCUPADOS»

En tanto, el delegado de Salto Nuevo, Deolindo Miquelarena, abrió el fuego para ponerse en la vereda de enfrente de recientes declaraciones del presidente Juan Ramón Guarino, «porque es concreto que los seis representantes de los seis clubes que jugamos la liguilla, estamos preocupados por el nivel de venta. Porque si uno marca un paralelo con anteriores liguillas, en una primera fecha hay 2.000 entradas de diferencia».

Igualmente se remarcó: «las entradas que se vendieron, es la gente que había». Cabe puntualizar asimismo que el propio gerente de la Liga reveló el número de carné de libre acceso: casi 400. Solo de cronistas deportivos, 100.

«RADIO ARAPEY ES LA RADIO QUE COMPLICA»

Igualmente en el Consejo Superior, puntual ofensiva hacia Radio Arapey, desde el momento que algunos de sus cronistas expuso determinados enjuiciamientos en torno a la Liga Salteña y la actuación de algunos de sus miembros. El delegado de Gladiador, Rodolfo Soto, no se guardó el pensamiento: «es la radio que complica y habría que cortar de cuajo: que no pueda trasmitir». Fue entonces que desde otros delegados se invocó la libertad de prensa, por lo que la idea se truncó de raíz. A su vez Juan Ramón Guarino dejó en claro que «voy al medio que me invite y no hago diferencias. Antes que nada soy un hombre público»