En la Rural de Paysandú, con transmisión en vivo por www.rural.com.uy

Esta tarde, en el local de la Asociación Rural de Paysandú, el escritorio Ruben F. Cánepa llevará adelante el primer remate Merilín de cabaña El Trébol de Martín Salto Stefani.

El rematador Francisco Cánepa, comentó a EL PUEBLO que el productor Martín Salto ya vendía desde hace varios años, muchos carneros de forma particular; “una mercadería excepcional y debido a que las ventas en la estancia eran interesantes, decidió hacer su primer remate”.

Cánepa destacó que la cabaña produce un Merilín muy bueno, muy reconocido tanto en la raza como en venta de su lana. Resaltó que el promedio de micronaje de su lana es de 21,5, es además un Merilín con muy buen tamaño, por lo que da buenos kilos de lana la majada.

LA OFERTA

La oferta se compone de borregos, carneros, ovejas de pedigree, corderas de pedigree y 200 ovejas generales.

CONDICIONES

Los borregos y carneros se venden con 90 días libres, mientras que el resto de la oferta sale con 60 días libres, con la administración del Banco República. Habrá un 5% de descuento por pago contado.

En cuanto al flete, el martillero dijo que es a consultar, dependiendo del volumen que compren y la distancia.

LA DEMANDA POR LANARES DEMUESTRA QUE LA GENTE SIGUE APOSTANDO A LA GENÉTICA

Cánepa comentó que la zafra de carneros y lanares arrancó muy bien, más allá del tipo de raza, cada una tiene sus virtudes, “pero observamos que en los remates que han habido hasta el momento los valores han sido razonables pero interesantes, lo que demuestra que la gente sigue invirtiendo en cuanto a mejorar en lanares a pesar de los vaivenes del mercado”. En este sentido indicó que “las majadas que están son muy buenas, no se puede ir para atrás, no se puede dejar de mejorar, de invertir”, agregó que la gente que invirtió hace 10 o 12 años atrás, no puede dejar de hacerse de buena mercadería, por lo que hizo extensiva la invitación a todos los clientes y amigos para los acompañen esta tarde.

Destacó que “mejorar y hacerse de la genética en 5 minutos, es una de las herramientas más interesantes que tiene el productor y tal vez de menor costo”.

SE TRANSMITE EN VIVO POR RURAL

El remate está anunciado a las 16 horas, y será transmitido en vivo a través de la web de Rural; www.rural.com.uy, de manera que quienes no puedan acercarse al local, podrán seguirlo a través de Internet.

Por cualquier consulta, los interesados deben comunicarse al 099 731 257.