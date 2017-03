La firma realizará el viernes una nueva feria quincenal en el local Parada Herrería

Desde el Hipódromo de Maroñas, con transmisión en vivo por televisión e Internet, se realizó ayer el 117º remate de Lote 21.

Las ventas se desarrollaron con agilidad, lo que permitió que el remate terminara en hora, con el 93% de colocación de toda la oferta.

El escritorio Gaudín Hnos. participó del evento con varios lotes de vacunos que comercializó en su totalidad, a excepción de un lote de terneros que no pasó por la pantalla por un tema de trazabilidad, así lo indicó a EL PUEBLO Rodrigo de León, en representación de dicha firma.

En lo que refiere al remate, de Léon comentó que el evento se desarrolló de buena forma, con demanda, agilidad y alta colocación, donde llamó la atención que algunas categorías más complejas como es el caso de la ternera, se vendiera un porcentaje altísimo, teniendo además alguna suba respecto al anterior remate de Lote 21.

Respecto a las ventas del escritorio Gaudín Hnos., indicó que hubo satisfacción total, ya que las ventas fueron del 100%, si bien hubo un lote de terneros que no se vendió, el que no pasó por la pantalla por un tema de trazabilidad, quedando desde ya inscripto para el próximo remate.

De León comentó que todos los lotes vendidos anduvieron dentro de los promedios en cada categoría, mencionando que un lote de novillos de 1 a 2 hizo 1,85, la vaca de invernar se vendió en 1,16, era un vacaje pesado, arriba de los 400 kilos, algún lote de pieza de cría muy interesante hizo 335 dólares y la vaca preñada, en el eje de los 480 dólares, haciendo la salvedad que la preñez era muy chica, si bien certificada por ecografía, pero de muy poco tiempo y eso hace la diferencia en los ganados preñados.

En definitiva, “vimos un remate parejo de punta a punta, ya que las categorías de invernar normalmente tienen un ritmo importante de venta, y hoy (por ayer) vimos que también la cría se vendió con dinamismo y con un alto porcentaje de colocación”.

“Fue un remate exitoso, donde está influyendo mucho el tema forraje, lo que ha animado mucho a la gente. Nos resta agradecer a compradores que se han hecho de muy buenos ganados así como a quienes nos acompañaron con sus consignaciones”.

LOS VALORES

Los valores máximo, mínimo, promedio y variación respecto al remate anterior, fueron los siguientes:

Terneros + de 140 kg.: 2,32, 1,84, 2,10 (-0.47%)

Terneros Generales: 2,32, 1,84, 2,10 (-0.47%)

Terneros / as: 1,92, 1,80, 1,86 (6.90%)

Novillos 1 a 2 años: 1,94, 1,64, 1,76 (0.00%)

Novillos 2 a 3 años: 1,75, 1,48, 1,62 (1.89%)

Novillos más de 3 años: 1,76, 1,39, 1,50 (1.35%)

Vacas de invernada: 1,24, 1,11, 1,17 (-5.65%)

Terneras: 1,93, 1,50, 1,69 (4.97%)

Vaquillonas de 1 a 2 años: 1,60, 1,44, 1,51 (-1.31%)

Vaquillonas sin servicio: 1,45, 1,40, 1,43 (-4.03%)

Vaquillonas preñadas: 550, 495, 526,60 (-1.87%)

Vacas preñadas: 555, 480, 511, (1.42%)

Vientres entorados: 1,42, 1,00, 1,25 (-5.30%)

Piezas de Cría: 347, 310, 329,55 (-10%)

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

La próxima actividad del escritorio Gaudín Hnos. será el viernes 17 de marzo, con la feria quincenal en Parada Herrería con una oferta confirmada de 200 lanares y en el entorno de los 200 vacunos, incluyendo algo de abasto en lanares, al igual que en vacunos, con alguna vaca y novillos gordos, completando la oferta con categorías de invernar.

Además la firma estará trabajando para el próximo remate de Lote 21 previsto para el martes 18 de abril para el cual hasta el miércoles 5 de abril se estarán recibiendo consignaciones.