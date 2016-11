El escritorio Indarte y Cía. participó este jueves y viernes del 174º remate de Plazarural con un volumen importante de haciendas que comercializó en su totalidad a buenos valores, incluyendo máximos en algunas categorías.

El Ing. Agr. Gonzalo Indarte, integrante de dicha firma analizó que fue un excelente remate, con un altísimo porcentaje de colocación, “como nos tiene acostumbrados Plazarural, pero en este caso en particular con el 93% de ventas”, donde nuevamente se destacaron los buenos ganados como en el caso de la venta de los vientres de El Gramillal -comercializados por parte de Indarte y Cía.- que lograron el precio máximo de la categoría.

“Realmente un remate que colmó las expectativas, no solo en los valores, sino en cuanto a la alta colocación e inclusive algunas categorías hasta llegaron a superar al remate pasado.

Lo que marca a las claras el éxito de las ventas en Plazarural”, resaltó Indarte.

Por otra parte indicó que el escritorio logró comercializar el 100% de la oferta que tenía, y a muy buenos valores como fue el máximo en la categoría de vaquillonas.

EXITOSO REMATE DE SENEPOL

En otro orden Indarte se refirió al primer remate de Senepol realizado por parte del escritorio, “era el primer remate de una raza nueva y era un desafío muy grande para la firma Indarte”. Destacó que toda la gente de El Cerro, encabezado por Álvaro Simeone, es gente que trabaja y trabaja en serio y pone todo su esfuerzo para que las cosas salgan bien, “terminó realmente en un día que no fue solo el remate sino una jornada con un marco de público espectacular, donde se mostró todo el sistema de trabajo que tiene el establecimiento El Cerro, donde concurrió público desde Aiguá, Salto, Artigas, Cerro Largo y de otros departamentos, lo que dejó muy satisfechos a los organizadores, ya que era un examen importante para el primer remate de una raza nueva que viene para sumar, no para competir con otras”.

PRÓXIMOS REMATES

El escritorio prepara ahora el próximo remate de Plazarural previsto para mediados de diciembre y estará haciendo una importante liquidación de Criollos en Tacuarembó, el día 16 de diciembre, remate del cual se estarán brindando detalles próximamente.

PROMEDIOS DEL 174º REMATE DE PLAZARURAL Y PLAZA BRAFORD

Terneros – 140 Kg: 2,25, 2,19, 2,21.

Terneros entre 140 y 180 kg: 2,34, 2,02, 2,17.

Terneros + 180 kg: 2,28, 1,73, 1,96.

Terneros: 2,34, 1,73, 2,01.

Terneros / Terneras: 1,94, 1,62, 1,81.

Novillos 1-2 años: 1,86, 1,62, 1,81.

Novillos 1-2 años Braford: 1,63.

Novillos 2-3 años: 1,755, 1,555, 1,62.

Novillos + 3 años: 1,480.

Vacas de Invernada: 1,28, 1,10, 1,22.

Terneras: 1,94, 1,43, 1,64.

Terneras Braford: 1,86.

Vaquillonas 1-2 años: 1,855, 1,35, 1,52.

Vaquillonas 1-2 años Braford: 1,45.

Vaquillonas + 2 años: 1,665, 1,320, 1,44.

Vaca de Cría Braford: 470.

Vientres Preñados: 670, 450, 531.

Vientres Preñados Braford: 670, 620, 649,20.

Vientres Entorados: 441, 410, 424.

Piezas de Cría: 386, 297, 341,09.