El próximo sábado en Paysandú

El Ing. Agr. Fernando Indarte, director del escritorio Indarte y Cía., brindó un panorama general de la situación luego de una semana de intensas precipitaciones en todo el país.

En este sentido comentó que los campos están espectaculares; se recuperaron las aguadas pero ahora, como suele pasar, “pasamos de escasez (de agua) a exceso, pero para lo que es ganadería más vale este exceso que la seca; eso no hay ninguna duda”.

Indarte indicó que “en nuestra zona (Young) las pasturas sembradas -las praderas- que prácticamente no se veían en el verano y había dudas si se habían perdido, están exuberantes porque además nunca bajó la temperatura entonces, con humedad y temperatura estamos con una cantidad de forraje importante”.

Agregó que los verdeos se sembraron tarde y falta sembrar mucho porque no se ha cosechado, lo que se sembró más temprano está espectacular con dificultad para entrar a pastorear.

Por otra parte indicó que para la cosecha las lluvias registradas han ocasionado problemas fundamentalmente en la soja que ha tenido muy bajo rendimiento y todavía no se puede cosechar. La situación es complicada para el agricultor de secano que está sufriendo.

REMATE EN LA EXPO NACIONAL HEREFORD

Indarte destacó que el escritorio Indarte y Cía. tiene la distinción de integrar como firma rematadora junto Daniel Dutra y Zambrano y Cía. la parte comercial de la Expo Nacional Hereford que se hará en Paysandú el viernes y sábado próximos.

Participarán de esta, 32 cabañas con 305 reproductores que concurrirán a jura y más de mil irán a la venta.

El viernes 11, a la hora 13:30, será la jura de hembras, a cargo de Enrique Bonino ya la hora 18:30 habrá charlas técnicas: “Eficiencia de conversión en la producción ganadera sostenible”, Ing. Agr. Elly Navajas (INIA).

“Determinantes del resultado de las empresas criadoras”, Ing. Agr. Ignacio Buffa (Apeo).

A la hora 20,30 será la cena de camaradería.

El sábado 12, a la hora 9 será la jura de los machos.

Y desde la hora 13 comenzará la feria en el local que también va a ser televisada por Campo TV, Direct TV e Internet.

Se venderán primero los animales que se juraron y van a venta, e inmediatamente empieza la venta de los animales que integran la feria que son todos Hereford en todas las categorías.

Es importante destacar que todos los ganados de invernada se venderán al kilo con el mismo sistema de los remates por pantalla.

En cuanto las condiciones Indarte informó que son 90 días libres con la administración del banco Itaú.