Este jueves se llevó a cabo el 200º remate de Plazarural, donde el escritorio Indarte y Cía. estuvo participando con varias consignaciones de lanares y vacunos, logrando precios máximo en cinco categorías.

En diálogo con EL PUEBLO, Ramiro Miranda en representación de la firma, manifestó que fue un remate muy ágil, con mucho interés teniendo en cuenta que la oferta en el campo no se consigue y Plazarural presentó 10.500 cabezas y cerca de 3.000 lanares.

El desarrollo del remate, “mostró que la gente está ávida por reponer”, dijo Miranda agregando que hay muchos pedidos de todas las categorías, por suerte una primavera fantástica se viene presentando en todo el país, con el ganado gordo muy firme y poca oferta en el campo, lo que hizo que cerrara un remate con muy buen porcentaje de ventas y muy buenos valores en todas las categorías.

Destacó que en once de las trece categorías se vendió el 100% quedando algún lote de ternero pesado que, con todo el tema de la exportación de ganado en pie, no tiene la agilidad que tenía hace un par de meses, eso ha influido para que sea una categoría más castigada.

La firma logró el precio máximo a nivel nacional con un lote de terneros de Suc. José da Silva, que hizo 2,35.

En cuanto a los novillos de sobreaño, destacó que tuvieron muy buena demanda y buenos valores, donde el escritorio logró el precio máximo (2,05) con ganados de Caamaño y Alvarez y el segundo mejor precio (2,02) con ganados de Pingo Viejo SG.

En la categoría de novillos de más de 3 años la firma obtuvo el precio máximo (1,81) con ganados de Pingo Viejo SG.

Respecto a las vacas de invernar, analizó que es una categoría que siempre tiene su interés, y estaba muy buscada, por lo cual anduvo muy bien, con un promedio de 1,44.

El remate continuó desarrollándose de buena forma, tanto en terneras como vaquillon as;

en esta categoría la firma Indarte también obtuvo el valor máximo (1,74) con un lote de vaquillonas de más de dos años de Justino Carrere, finalizando con piezas de cría donde el valor máximo fue de 438 dólares por ganados de la liquidación de Pedro Rinaudo, ofrecidos por parte del escritorio Indarte.

Miranda recordó que también lograron buenas ventas con los lanares de Luis Emilio de León que encontraron muy buenos valores.

“Fue un remate que nos dejó conformes tanto a vendedores como a las firmas integrantes de Plazarural, esperemos que la primavera se mantenga y que el ganado gordo mantenga la firmeza de los valores”.

Anunció que la semana próxima ya estarán filmando para el próximo remate que será el 14 y 15 de noviembre, “con la expectativa que esto se mantenga en el corto y mediano plazo”.

VALORES

Terneros: 2,35, 1,65, 2,03

Terneros Hereford: 2,35, 1,80, 2,05

Novillos 1-2 años: 2,10, 1,42, 1,94

Novillos 1-2 años Hereford: 2,10, 1,98, 2,04

Novillos 2-3 años: 1,91, 1,57, 1,73

Novillos + 3 años: 1,81, 1,61, 1,69

Holando: 1,58, 1,35, 1,48

Vacas de Invernada: 1,56, 1,37, 1,44

Vacas de Invernada Hereford: 1,50

Terneras: 2,07, 1,63, 1,85

Terneras Hereford: 1,97, 1,70, 1,82

Terneros/as: 1,92, 1,74, 1,80

Vaquillonas 1-2 años: 1,81, 1,61, 1,72

Vaquillonas 1-2 años Hereford: 1,81, 1,76, 1,78

Vaquillonas +2 años: 1,74, 1,60, 1,65

Vaquillonas +2 años Hereford: 1,65

Vaca de Cria: 1,45

Vientres Preñados: 625, 500, 551,44

Piezas de Cria: 438, 3,18, 346,45

JORNADA PREVIA AL REMATE DE CRIOLLOS PRIMAVERA

Ayer se desarrolló la primera jornada de campo donde se exhibieron las yeguas Criollas que ofrecerán en el remate denominado Criollos Primavera- Genética de Campeones de cabañas Santa María de Carlos Parietti y La Quebrada de Alma Elorza, el próximo 6 de noviembre desde el Hotel Cottage con transmisión en vivo por televisión en Internet.

Buen marco de público se acercó a los establecimientos El Cardo y Ñu Porá para apreciar la oferta.

El próximo miércoles 31 se realizará otra jornada de campo con el mismo objetivo. Quienes deseen acercarse deben comunicarse con las oficinas de la firma.

La actividad comenzará en la mañana en Ñu Porá donde se almuerza y luego, en la tarde será en El Cardo.