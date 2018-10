La firma participó con éxito en el remate de Plazarural

El Ing. Agr. Fernando Indarte, integrante del escritorio Indarte y Cía. se refirió al último remate de Plazarural realizado este jueves. Al respecto indicó que si bien preveían que el remate iba a ser mejor que los anteriores; venían de tres remates a la baja consecutivos, “siempre pienso que no hay que tener miedo a decir cuando el mercado baja; ya que el mercado tiene que tener una lógica y ahora se estabilizó, destacándose subas de entre un 3 y 11 % en todas las categorías”.

Indarte reflexionó que el productor siempre es cauteloso para comprar, prefiere ver el pasto, “y por lo que he hablado en el norte con la gente, todavía el campo no ha venido, aún no han hechos días de calor, pero en nuestra zona es impresionante cómo están los campos tanto de cantidad como calidad”.

El director del escritorio agregó que hubo mucha demanda de las zonas invernadoras, la gente pudo embarcar a muy buenos precios, ya está con una flecha para arriba el ganado gordo y “eso nos permitió tener un remate tan bueno”.

Resaltó que las ventas fueron del 97%, fueron tres categorías que tuvieron ventas parciales, el resto fueron ventas totales.

Indicó que la categoría que más sorprendió fue la vaca de invernada que corrigió un 6,7%, una categoría muy buscada.

A propósito de esto comentó que los ganados en el campo no se consiguen, terminan yendo a la pantalla y recordó que en octubre Plazarural realizará dos remates, el próximo será los días 24 y 25 de octubre.

REMATES DE CABAÑAS

Indarte recordó que la firma tiene una intensa actividad los próximos días en lo que refiere a remates de cabañas, teniendo el privilegio de tener a su cargo remates de reconocidas cabañas, “reconocemos que nos ha ido siempre muy bien, pero tenemos muy buen material para ofrecer”.

ANGUS MÁS

El viernes 12 de octubre realizará el remate “Angus Más” de La Santina, Curupy del Salvador y El Cerro; un remate que ya está impuesto en el calendario de Aberdeen Angus, todas cabañas premiadas y reconocidas.

Este remate se realizará en cabaña La Santina pegado a Ismael Cortinas (Flores), comenzando al mediodía donde los dueños de casa que son grandes anfitriones invitan a un muy buen asado, pasando luego a las ventas de toros y vientres además de venta de embriones, así como la venta del 50% de algún animal a elegir de la generación de La Santina. El consignatario destacó que coincidió que uno de esos ejemplares vendidos fue luego Gran Campeón de la Expo Durazno. Hay varias novedades comerciales destacadas, por ejemplo flete gratis, para aquellos clientes que hayan comprado en remates anteriores hay un 5% de descuento, además descuento por pago contado y por volumen, se pueden pagar toros con productos por ejemplo con los terneros en otoño, tomando como referencia la ACG en ese momento.

Es importante que los clientes consulten.

FUNCIONALES Y PESADOS

El escritorio anunció también el primer remate Funcionales y Pesados el 17 de octubre en la Rural de Young, donde se ofrecerán Angus y Brangus. Los Aberdeen Angus son de Los Tapiales de Gramont, es una cabaña que ya tiene sus años, pero hará su primer remate, son Angus muy buenos, origen Tres Marías y además la cabaña ha ido comprando de las mejores sangres del Uruguay, también ofrecerá alrededor de 100 vaquillonas mayoría preñadas todas SA.

Por otra parte los Brangus son de El Tajamar una estancia que está ubicada a 20 km de Young, pero que tiene mucho campo en Tacuarembó. Brangus es una raza que tiene muy poca oferta pero muy buscada sobre todo en el norte.

ÑU PORÁ

El 18 de octubre la firma realizará el remate de cabaña Ñu Porá, en la propia cabaña. Es el tradicional remate que realiza Carlos Parietti, este año con la cabaña invitada Santa María de Arapey de Alejandra Parietti, si bien son distintas firmas, es la misma sangre.

CABALLOS DE PAYSANDÚ

El 20 de octubre en el marco de la Expo Paysandú realizará el remate Caballos de Paysandú, este remate se realizó con éxito el año pasado, son 20 caballos elegidos de distintas razas.

LA ACACIA

El martes 23 en la Rural de Guichón será el remate de La Acacia de Octavio Martigani, cabaña que fue el año pasado Tercer Mejor cabaña Angus del Uruguay, una familia donde trabajan todos, son fanáticos de la raza y han tenido premios importantes en exposiciones tanto en Paysandú como en Durazno y el Prado.

PLAZARURAL

El 24, 25 y 26 de octubre el escritorio estará participando del segundo remate de Plazarural de octubre, para el cual están recibiendo inscripciones.

CRIOLLOS DE PRIMAVERA

Por otra parte el 6 de noviembre realizará el primer remate virtual de caballos Criollos en el Uruguay. El remate que tiene varios años, se denomina Criollos de Primavera, donde saldrán a la venta productos de La Quebrada de Aznárez Elorza y Pingo Viejo de Carlos Parietti.

Se trata de productos conocidos y reconocidos, premiados tanto en Uruguay como en Argentina, Brasil y Paraguay, sangres super buscadas, gente muy conocida dentro de la cría de Criollos.

“Es un desafío hacerlo por pantalla”, afirmó Indarte. Habrá dos jornadas de campo los días 27 y 31 de octubre previas al evento donde los clientes podrán apreciar la oferta. (En próximas ediciones se brindarán más detalles de estas actividades).

PLAZARURAL

El 14 y 15 de noviembre la firma participará del remate de Plazarural.

EL CERRO

Finalizando su participación en esta zafra, el 16 de noviembre la firma realizará el segundo remate de Senepol en la cabaña El Cerro. Indarte recordó que el primer remate fue un éxito, donde hubo mucho más interesados de lo que esperaban ya que es una raza que se viene conociendo y que no llegó para competir con las que ya habían sino para complementar haciendo cruzas.

Resaltó que el Senepol ha demostrado tener mucha tolerancia al calor, y es la única raza tolerante al calor que no es cebuina, por lo cual no afecta la calidad de la carne ni las características del animal.