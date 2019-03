Remata conjuntamente con Gastón Araújo

En el local de cabaña Macedo, en ruta 30 km 162 -Artigas-, el próximo viernes 5 de abril se realizará el denominado Remate especial de Otoño a cargo de escritorios MEGAAGRO y Gastón Araújo.

DESAFÍO IMPORTANTE

El Ing. Agr. José Pedro Aicardi, integrante del escritorio MEGAAGRO dijo a EL PUEBLO que para la firma “es un importante desafío en el norte”, concretamente en el departamento de Artigas ya que en Salto hace unos cuantos años que vienen trabajando. De esta manera se refirió a este evento que surgió con la invitación de Gustavo Riani de Cabaña Macedo, para realizar este remate que se hace conjuntamente con la firma Gastón Araújo, “con una oferta donde lo más importante a destacar es la calidad, además del volumen de la oferta sobre la base de ganados de Cabaña Macedo de Gustavo Riani, ganados Aberdeen Angus reconocidos en el norte, a la que se suman varias firmas vendedoras, todas con ganados sola marca, de estancia, en su mayoría Angus y Hereford entrando ganados de Santa María de Arapey S.G., de Horacio y Diego de Brum, de La Pacífica y de Agrowill SRL, además la liquidación total de Vargas Bedín, un ganado Aberdeen Angus muy conocido”. En cuanto a las categorías son 700 terneros y terneras, 120 novillos 170 vacas de invernada, 260 vaquillonas sin servicio, 240 vientres preñados, 210 piezas de cría.

BUEN MOMENTO

Aicardi consideró que “para el momento que estamos viviendo de la reposición, para lo que son éstas razas que son indudablemente líderes en el Uruguay, es un momento muy bueno, van a haber unas terneradas excepcionales, algunos enteros y también castrados muy buenos; estamos no sólo en un buen momento sino con una oferta de destaque tanto por calidad como por volumen”.

CONDICIONES

La financiación y administración es de Scotiabank, sucursal Artigas, con 90 días libres, 3% de descuento por pago contado.

El rematador exhortó a los clientes interesados a que gestionen con anterioridad sus créditos ya que el día del remate no se van a estar otorgando.

En el caso del escritorio MEGAAGRO, recordó que están a las órdenes para dialogar con los clientes para que de una forma u otra puedan comprar.

COMENZARÁ A LAS 13 HORAS

El comienzo del remate será puntualmente a las 13 horas, los ganados estarán en el local desde el día anterior para que el viernes a primera hora la gente pueda revisarlos con tiempo.

Habrá un almuerzo y posteriormente se dará comienzo a las ventas.

La idea es hacer lotes por firma, por categoría, en lotes grandes dar la opción de llevar todo o la mitad, pero la idea es que sea dinámico, bien organizado y ágil.

PANTALLA URUGUAY :DOS DÍAS DE VENTA EXCEPCIONALES

Respecto al remate de Pantalla Uruguay realizado este jueves y viernes, donde el escritorio participó con una consignación importante de más de mil vacunos, Aicardi manifestó que fueron dos días de ventas realmente excepcionales. “Quedamos muy conformes con la performance del remate, corroborando el buen momento que está pasando la reposición, sobre todo en términos de valores, está empezando a aparecer la oferta de otoño pero lentamente y la demanda sigue muy firme, además el clima sigue acompañando y eso es lo que se vio en en este remate con valores de destaque”. El ingeniero manifestó que lo que más expectativa genera es la zafra de terneros que arranca a buenos valores, al tiempo que recordó que en dicho remate fueron más de 4 mil terneros los que se vendieron, con un promedio de 2,30 dólares, terneradas que a esta altura del año están con pesos que en un año normal lo tienen recién dentro de un mes.

Aicardi analizó que el remate tuvo 98% de ventas, y sobre eso destacó la cantidad de terneros y la buena colocación con mucha dinámica, donde está actuando mucho el mercado interno cosa que también es a diferencia del año pasado.

Comentó que en la categoría de novillo de año y medio que donde hay una faltante importante debido a la cantidad de animales que se han exportado en pie en los últimos años, estuvo muy firme, hizo un promedio de 2,03, las categorías de novillos de más edad también se vendieron con mucha firmeza y colocación total, lo mismo vacas de invernar. En cuanto a las filas de cría, a diferencia de años atrás, destacó que están con mucha dinámica, firmeza en los valores y hubo colocación prácticamente total de todas las categorías.

Aicardi destacó que teniendo en cuenta los horarios, donde en algunas categorías estaban adelantados respecto a lo previsto, da cuenta de la demanda y la agilidad que hubo.

Por último resaltó que la firma vendió la totalidad de la oferta presentada teniendo en cuenta que un lote de ganados preñados ubicados en la zona este se estaba comercializando de forma particular.

Destacó los valores obtenidos por los ganados comercializados por la firma, por ejemplo los novillos de Jorge Hirirart e Hijos, un lote de 185 novillos de 276 kilos que se colocaron a 2,165, era un lote importante de muy buen ganado y los terneros de Facultad de Agronomía que hicieron 2,43.