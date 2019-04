El lunes a la noche en el Consejo Superior, fijación de la fecha. En el caso del partido Gladiador-Salto Nuevo, pactado para cancha de Gladiador. Localía en función de los rojioros. Pero lo cierto es que ya al cabo de la sesión, pareció tenerse en claro que el Comando de Jefatura de Policía iría a plantearse en vereda contraria: no aceptar y rechazar.

En la misma medida que se jugase en el Dickinson, «por una estricta cuestión de seguridad».

Al día siguiente, ya en el Comando y reunión mediante, a los delegados se les notificó de la decisión. Sin margen para articular una solución o sistema de seguridad que ambientase el desarrollo de una doble jornada en cancha de Gladiador.

EL ROL DE LA POLICÍA

Unos tres años atrás, cuando hechos de violencia se fueron tornando peligrosamente crónicos y en cada fecha algo había que lamentar, el entonces Jefe de Policía remarcó sin más vuelta: «Quieren seguridad, pues la tendrán. Pero que determinados partidos en determinadas canchas no se podrán jugar, también vayan sabiéndolo».

Los delegados asintieron. Un «amén» colectivo frente a la postura policial. Por lo tanto lo sucedido el martes, se relaciona con la influencia del Comando, quien decide dónde se juega. A rajatabla.

LA SEGURIDAD: PRIORIDAD

Gladiador sabía la que se le venía. Y no será la primera ni la última vez que su ambición de jugar en el barrio, sea desplazada. Algunos antecedentes además, marcan a fuego que frente a determinados rivales, la mecha es siempre capaz de encenderse y el fútbol desnaturalizándose. A la esencia la socavan algunos grupúsculos más asociados a la delincuencia que a la condición de hinchas. Paga entonces la familia. Por ellos, la familia no podrá disfrutar de la fiesta en el barrio.

La seguridad es la prioridad. Después la pelota y los legítimos derechos de los clubes. Y no hay derecho al pataleo. Las pocos a veces terminan pudiendo más… que los más.

Los menos disfrutarán de su maloliente ritual. Por ellos, el barrio se vaciará un domingo, con la pelota bien lejos de cada uno.

La historia de los violentos no dejará de tener fin. Penosamente.

ELEAZAR JOSÉ SILVA-