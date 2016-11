De Ceibal y Nacional

De arranque, el empate de Ceibal ante Ferro Carril. Cuando lo tenía abrochado al 2 a 1, Ferro se quedó con el último grito. Pero hubo momentos de un Ceibal reconfortante, en actitud, generosidad física y propuesta básica, a partir de un volante influyente como Rondán y lo que va suponiendo la evolución de Pablo González, después de casi dos años sin jugar.

El punto de ventaja de uno hacia otro, es de Ceibal sobre Nacional. Los tricolores no prosperaron en materia ofensiva ante Universitario y por eso la derrota. Pero claramente Nacional tiene base de respuesta. No es poco lo que dispone de mitad de cancha hacia arriba y el sacudón capaz de provocar, a partir de Luis Leguísamo, Ángel Pereira y Ricardo Laforcada.

Nacional es ese vuelo de la necesidad, después del padecimiento de pique. Dos caídas consecutivas, implica limitarlo todo. Incluso hasta un empate para Nacional puede no ser negocio, si quienes vencieron en la primera fecha vuelven a hacerlo. Al fin de cuentas, es un partido para no mirar para el costado. Saben bien los dos, que tres puntos a falta de doce, impactan demasiado en cualquier tabla. Y en esta también.